Elmaradhat az Orbán-Tarlós találkozó

Forrásaink szerint elmaradhat a január 8-ra tervezett Orbán-Tarlós találkozó. Úgy tudjuk, a miniszterelnök szerint már nincs miről egyeztetni a főpolgármesterrel. A BKV finanszírozásáról ugyanis törvény rendelkezik, Orbán Viktor viszont azon nem akar változtatni. Tarlós István továbbra is ezt szeretné, mert véleménye szerint a parlament karácsony előtti utolsó ülésén elfogadott jogszabály hátrányos a főváros számára. December 22-én, a kormányfővel folytatott egyeztetés után Tarlós közölte, a fővárosi forrásmegosztást is módosító salátatörvényben foglaltakkal Budapest főpolgármestereként nem ért egyet, nem fogadhatja el, hiszen olyan hiány keletkezhet a főváros költségvetésében, ami a működést veszélyezteti.