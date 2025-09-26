Visszavonták a 2024. júniusi határozatot, és helyette megjelentettek egy újat.
Az építési és közlekedési miniszter ma sem bírta ki kampányszöveg nélkül, szerinte ugyanis a Magyar Péter és a Tisza Párt akadályozza a beruházásokat, az uniós pénzek hazahozatalát, de ő és az Orbán-kormány mindent visszaszerez.
Ebből 600 kilométeren akarják korszerűsíteni a vasút pályahálózatát.
A KEHI-vizsgálat hivatalos célja az volt, hogy kiderüljön, a felújításhoz az Európai Beruházási Banktól felvett hitel felhasználása megfelelt-e a gazdasági stabilitásról szóló törvénynek.
Az Európai Bizottság kedden előterjesztette javaslatait az Európai Unió hadiiparának fellendítésére.
A panasz szerint az Európai Beruházási Bank (EBB) volt alelnöke, a szlovák Vazil Hudák keveredhetett korrupciógyanúba, ő azonban mindent tagad. Felvetődött az is, hogy a ferihegyi bővítés szabálytalanul zajlott.
Csak cégei hitelkeretével való zsonglőrködéssel maradhat fizetőképes a főváros. Az önkormányzat csaknem 17 milliárdos hiánnyal zárta a tavalyi évet.
Rekordösszegű hitelt nyújtott tavaly Magyarországnak az EU beruházási bankja, amely most az ukrajnai háború következményeinek enyhítését célzó pénzügyi támogatáson dolgozik.
A 2018-as, 12,5 százalékos magyar megújulóenergia-arány fél százalékkal marad el Magyarország 2020-as céljától - derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának csütörtöki közléséből.
Varga Mihály csütörtökön írta alá az erről szóló megállapodást Vázil Hudákkal.
Magyarország tart attól, hogy Orbán Viktor szavaival 2020 után "nem lesz olyan külső támasz, mint eddig”. Éppen ezért jó ha van kapcsolat az olyan hitelnyújtó pénzintézetekhez, mint az Európai Beruházási Bank (EIB) Csoport, amelyik tegnap a kormányfő jelenlétében fiókot nyitott Budapesten, és egyúttal egy 30 milliárd forintos hitelről is szerződést írtak alá.
Magyarországnál kevés jobb partnere lehet az Európai Beruházási Banknak (EIB), mert az ország nemcsak mondja, hogy érdekelt Európa sikerében, hanem tesz is érte - ezt mondta a miniszterelnök az EIB budapesti irodájának hivatalos megnyitó ünnepségén
Forrásaink szerint elmaradhat a január 8-ra tervezett Orbán-Tarlós találkozó. Úgy tudjuk, a miniszterelnök szerint már nincs miről egyeztetni a főpolgármesterrel. A BKV finanszírozásáról ugyanis törvény rendelkezik, Orbán Viktor viszont azon nem akar változtatni. Tarlós István továbbra is ezt szeretné, mert véleménye szerint a parlament karácsony előtti utolsó ülésén elfogadott jogszabály hátrányos a főváros számára. December 22-én, a kormányfővel folytatott egyeztetés után Tarlós közölte, a fővárosi forrásmegosztást is módosító salátatörvényben foglaltakkal Budapest főpolgármestereként nem ért egyet, nem fogadhatja el, hiszen olyan hiány keletkezhet a főváros költségvetésében, ami a működést veszélyezteti.
A fővárosi önkormányzat összesen 300 millió euró értékben kötött két hitelszerződést az Európai Beruházási Bankkal (EIB). A megállapodást Tarlós István főpolgármester megbízásából Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes és Baranyay László, az EIB alelnöke írta alá kedden a városházán.