Windisch László ÁSZ-elnök szerint Matolcsy György büntetőjogi felelőssége nem merült fel az MNB-alapítványok ügyében

2025-05-05

Az ÁSZ elnökét arról is megkérdezték, hogyan tudja majd elfogulatlanul vizsgálni a Tisza Párt gazdálkodását, ha közben Magyar Péter volt feleségével, Varga Judittal él együtt.

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a 444-nek adott interjújában azt állította, hogy az állam szerv által indított vizsgálatban Matolcsy György volt jegybankelnöknek büntetőjogi felelőssége nem merült fel az MNB-alapítványok ügyében, de nem tudja egyértelműen kizárni, hogy nincs is.

„Matolcsy György nem volt sem kuratóriumi, sem felügyelőbizottsági tag az alapítványban, és a befektetéseket végrehajtó céghálózatban, alapkezelőkben, különböző kft.-kben sem volt vezető tisztségviselő. Szerintünk elsősorban ezeknek a testületeknek a tagjai valósíthatták meg a bűncselekményt” – fejtette ki Windisch László. Hozzátette, ők csak egy gyanút észleltek, majd a nyomozóhatóság, illetve vádemelés esetén a bíróság fogja ezt eldönteni.

Mint ismert, az ügyben akkor tört ki botrány, amikor az Állami Számvevőszék a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzése után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Egy ellenőrzésben feltárta ugyanis, hogy a PADME 500 milliárd forintos vagyonából legalább 150-200 milliárd forintot elvesztett hibás vagy szándékoltan hibás befektetési döntései miatt.

Az ÁSZ jelentése szerint az MNB-alapítvány vagyonkezelő cége, az OPTIMA Zrt. a működése során bonyolult céghalóba és magántőkealapok rendszere mögé rejtette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt jegybankelnök családtagjai, a fia, Matolcsy Ádám és köre olyan üzleteket kötött, amelyek nyomán több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.

„Amikor az alapítványok összeolvadásából 2019-ben létrejött a PADME, én már munkaviszonyban sem voltam az MNB-vel, ezért érthetetlen számomra, hogy miért bombáznak azzal, hogy a távozásom után létrejött alapítvány 2020-as és 2021-es befektetéseivel kapcsolatban milyen felelősség terhel” – mondta Windisch, aki 2019-ig volt az MNB alelnöke.

Majd azzal folytatta, biztos abban, hogy az alapítványok helyes és jó céllal jöttek létre. „Nem hiszem, hogy bárki gondolta volna, hogy ilyen véget fognak érni, és ilyen vizsgálati jelentést leszünk kénytelenek publikálni” – fogalmazott. Kérdésre elmondta, hogy elődjét, Domokos Lászlót nem tartja felelősnek azért, hogy ezek az ügyek csak most derültek ki. Az ÁSZ elnöke ezzel együtt elképzelhetőnek tartja, hogy ha korábban elindul a vizsgálat, akkor kisebb közpénzvesztéssel meg lehetett volna úszni az ügyet.

„Ha valaki elolvassa a jelentést, el tudja dönteni, hogy politikai indíttatású, prekoncepción alapuló vizsgálatról van-e szó, vagy súlyos és objektív tényeket tartalmazó dokumentumról” – mondta. Amikor a 444 arról kérdezte, hogy a jelentést miért a volt jegybankelnök távozása után publikálták, Windisch László azt felelte: „Voltam a Monetáris Tanács tagja, el tudom képzelni, mit okozott volna az állampapírpiacon, a forint árfolyamában, a kamatokban ez a jelentés, ha még Matolcsy György elnöksége alatt jön ki.”

Hozzátette, most viszont van egy „hiteles”, új jegybankelnök, aki szerinte „maga is hitet tett az anomáliák kivizsgálására és rendbetételére”. Sokkal szerencsésebbnek tartja, hogy így ért véget a vizsgálat, és nem máshogy. Matolcsy György egyébként visszautasítja a megállapításokat, a kormány nem foglalt állást. Az új jegybankelnök sem tette ezt meg, de az ÁSZ elnöke szerint egy erős visszajelzés, hogy Varga Mihály több bűncselekmény gyanújával feljelentést tett.

A lap arról is érdeklődött, hogy a vizsgálat során meglepte-e valami, volt-e olyan, amire nem számított. Azt mondta, olyan szakmaiatlan és döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint amivel egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek. Kérdésre elmondta, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetem Alapítványánál is találtak hibát.

Az interjúban azt is megkérdezték az ÁSZ elnökétől, tudja-e majd elfogulatlanul vizsgálni a Tisza Párt gazdálkodását attól, hogy Magyar Péter volt feleségével, Varga Judittal él együtt, akivel közös asztalos céget is alapítottak. Magyar Péter korábban többször is azt állította, a Tisza ellen már folyik vizsgálat, Windisch szerint azonban ebből egy szó sem igaz.

„Az ellenőrző szervezetek és vezetőik megtanultak azzal együtt élni, hogy az a sajtó így vagy úgy tálalja a munkájukat, vagy az, akivel szemben eljárás folyik, hazugsággal, szakmaiatlansággal vagy egyebekkel vádolja őket. Matolcsy György és a fia is ezt teszi”

– fogalmazott.

Szóba került az Integritás Hatóság elnöke, akit hivatali visszaéléssel és 87 millió forintnyi hűtlen kezeléssel gyanúsítanak, ugyanis az ügyészség szerint hivatali pénzen bérelt autót a feleségének. Biró Ferenc korábban azt állította, hogy semmiféle szabálytalanságot nem követett el.

„Ha a nyomozók tájékoztatnak új tényekről, mérlegelni fogom azokat, és ha szükségesnek látom, megindítom az eljárást. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem látom indokoltnak, hogy bírósághoz forduljak” – mondta az ÁSZ-elnök, aki egyébként maga kezdeményezte a bíróságnál Bíró Ferenc felmentését, viszont még nem lépett az ügyben.