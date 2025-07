„Tökmindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok” – Majka újra üzent a siófoki koncertjén

politika;Magyarország;koncert;üzenet;Siófok;Majka;fejlövés;

2025-07-26 06:51:00 CEST

Igen, a debreceni Campus Fesztivál után a siófoki Plázson is volt fejlövés. Koncertbeszámoló Majka szitokszavaival és árvaszúnyoggal megszórva; cseresznyénk az ember, aki elkezdte feltűnően sokszor ismételgetni, hogy mindent túlél.

Ismét eldurrant a fegyvert imitáló mikrofon Majka koncertjén. A rapper péntek este lépett színpadra a siófoki Plázson, először azóta, hogy egy hete, július 19-én a Campus fesztiválon az együttesének az egyik tagja eljátszotta, hogy a színpadi kellékkel fejbe lövi a félreérhetetlenül kormánykritikus dala, a Csurran, cseppen előadása közben.

Mivel a Csurran, cseppen fiktív országát, Bindzsisztánt fél Magyarország szereti egész Magyarországgal, a korrupt vezetőjét pedig Orbán Viktorral azonosítani, a másik fél Magyarország ki is akadt, csütörtökön pedig a NER-közeli távközlési cég, a One bejelentette, hogy megszakítja Majkával a szponzori együttműködést, ami azért is érdekes, mert a Plázsnak, ahol Majka másnap este fellépett, a One a támogatója.

Ennek ellenére, hogy senki ne csalódjon, lövöldözés Siófokon is volt, és nem is egy, mint a múltkor. Majka egyik háttértáncosa ugyanis most szitává lőtte a fiktív miniszterelnököt, akinek ettől pénteken már egy hajszála sem görbült. Jött a dal refrénje, hogy csurran-cseppen, ő, Bindzsistán korrupt vezetője mindent túlél, aztán a következő monológ – Nagyon fontos, hogy mit kell mondanom most. Óva intettek, hogy bármit, de van egy fontos dolog, amit tudnotok kell: tökmindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gecik!

Koncert előtt megkérdeztük, a közönségből nagyjából senki nem gondolta, hogy megint lesz hasonló lövöldözős performansz, mocskosfideszezést is csak néhányan akartak hallani. A Campus Fesztiválon ez a rigmus egyébként Majkától függetlenül, előtte és utána is zúgott. Ahol mi álltunk, a színpad jobb oldalán egyvalaki próbálkozott, de ez a “Mocskos Fidesz!” hamvába halt, senki nem követte. Amit viszont mindenki határozottan állított, az az, hogy Bindzsisztán azonosítható Magyarországgal. Egyébként főleg az a korosztály érkezett Majkára, mely a kilencvenes évek-beli virágkorát (40es 50es emberek) élhette újra este, fiatalokat elvétve lehetett látni a tömegben, anyával-apával érkező kisgyerekek viszont rohangáltak mindenfelé.

Majka egyébként hallhatóan készült a nagy pillanatra, eleve azzal kezdte, hogy most ezer szempár figyel, majd arról kérdezte a közönséget; van egy dal, szeretné, ha együtt döntenék el, hogy el legyen-e játszva. A közönség erre rögtön egyöntetű igennel válaszolt, bár ekkor még nem a Csurran, cseppen jött, hanem a Tündibündi, az untig ismert hímsovinizmusa és szexizmusa miatt megosztó szám. Később, a koncert végén újra felcsendülő Csurran, cseppen előtt, az ezer szempárból már tízezer lett a következő közvetlen kiszólás alatt: – Én egész héten azon stresszeltem, hogy milyen lesz ez a nap. De nem azért, amiért gondoljátok. Ahogy mondtam, tízezer szempár figyel ma este ránk, és nem csak azért, hogy jót írjanak rólunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjátok azt, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk az teljesen nyugodt és kibaszottul tiszta.