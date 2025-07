Majka: Nehezen találtam szavakat arra a boszorkányüldözésre, amely ellenem folyt az elmúlt napokban

Orbán-kormány;Majka;Campus Fesztivál;Bindzsisztán;

2025-07-27 17:15:00 CEST

A rapper szerint az őt ért koholt vádak csak azt támasztják alá, hogy „rettentően nagy szükség van a politikai klíma megváltoztatására” ebben az országban. Majka fenntartja a jogot arra, hogy azt mondjon, amit akar, a normalitás keretein belül. A normalitás pedig szerinte az, hogy egy színpadi cselekménybe nem szól bele a regnáló politikai elit.

„Ígértem nektek, hogy jelentkezem a héten azzal kapcsolatban, ami történt. Nehezen találtam szavakat arra a boszorkányüldözésre, ami ellenem folyt az elmúlt napokban” – közölte Majka vasárnap délután a Facebook-oldalán.

Majoros Péter hosszú posztban reagált az őt ért támadásokra. Azt írta: „Nagyon sokan érezték, hogy fontos megszólalniuk, főleg olyanok, akiknek nagyon szívesen válaszoltam volna, és abszolút nem lett volna megterhelő ezekre az amúgy fegyvertelen katonákra lőni. Elengedtem. Deutsch, Bayer, Dopeman, Deák, Bohár, az egész Hír TV, Mandiner és még sok olyan szereplője a mai közéletnek, akiknek talán munkájuk sincs, ha hozzám hasonló embereket nem lehet mocskolni.” Hozzátette, megérti, ha valakinek nem tetszik, amit csinál, ugyanis „az elmúlt 25 éveben kiképezte magát abból, hogy bírja a mocskolódást”, azonban most ennél többről van szó.

„Annyi faszság, ami az elmúlt két hétben megjelent, még engem is megterhelt. Pénzt kapok Brüsszelből (ahol még sosem jártam), pénzt kapok Magyar Pétertől (akivel még sosem találkoztam), és pénzt kapok az RTL-től. Az utóbbit beismerem… ott dolgozom. Fizetnek érte”

– írta Majka.

Majd azzal folytatta: „Nem válaszoltam a One egyoldalú szerződésbontására sem, ennek csupán egy oka van: részemről ez egy élő szerződés. Tartom magam a szerződésben foglaltakhoz.” Ezt követően bírálta az Orbán-kormányt, és üzent azoknak a fideszes politikusoknak, akik szóba hozták a Campus fesztiválon történteket. „Bár hízelgő is tudna lenni, hogy a külügyminiszter, a miniszterelnök, a közlekedési miniszter is érdemesnek talál arra, hogy egyáltalán szóba hozzon és velem példálózzon, de én azért erről a hírnévről szívesen lemondtam volna.

Inkább hallgattam volna észérveket azzal kapcsolatban, miért ér a pénzem minden év végén sokkal kevesebbet, vagy azt, miért van, hogy ennyire barátkozunk az orosz medvével, vagy hogy a vasút egy óra alatt miért késik ötöt, vagy hogy miért nincs előzetesben senki azért, mert eltűnt 500 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bankból. Ennél én fontosabb lennék? Kétlem. Vagy ha igen, akkor nagy a baj”

– sorolta Majka.

A zenész egyúttal rögzítette azt is, hogy tiszteli az országot, szereti a magyar embereket. Azt írta: „Azoktól az emberektől pedig, akik szerint ebben a rendszerben lettem valaki, tényleg megkérdezném: valamelyik slágeremet egy politikus írta? Valamelyik koncertemen egy politikus lépett fel helyettem? Erről sem tudok… Lehet furcsa a mai világban, de én a piacból élek. Piaci alapon működöm.

„Legutóbb a TV2 vezérigazgatójának azt mondtam egy vita kapcsán, hogy mindegy, mit próbál tenni ellenem, mikor ő már nem lesz, én még mindig itt leszek. És itt vagyok… ő meg, ha jól tudom, már az országban sincs.”

Majd leszögezte, hogy a a továbbiakban nem hajlandó reagálni „azokra a koholt vádakra, amik csak azt támasztják alá, hogy rettentően nagy szükség van a politikai klíma megváltoztatására ebben az országban”.

„Fenntartom a jogot arra, hogy akkor és azt mondjak, amit akarok, a normalitás keretein belül. A normalitás pedig az, hogy egy színházi, színpadi vagy filmes cselekménybe nem szól bele a regnáló politikai elit. Ha ez eltűnik (márpedig úgy néz ki, a saját példámból kiindulva, hogy van erre esély), akkor egy olyan rendszer következik, amiben képtelen vagyok létezni”

– fogalmazott Majka.

Majd az őt mocskoló Bayer Zsoltnak is üzenve azt írta: „Nem harcosok klubjára van szükség, hanem vitákra, beszélgetésekre, álláspontok ütköztetésére. Minden demokráciának ez az alapja, amire lehet építeni. Végezetül pedig minden »kígyóvállú szarjancsit« várok szeretettel bárhol, ahol fellépek még a nyáron.”

Posztját pedig a következővel zárta: „Ahogy korábban is jeleztem már, az általam képviselt műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbe tükröt tart, és ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni… Részemről az ügy lezárva. (Egyébként, ha valaki tudja, hol van az a pénz, amit Magyar vagy Brüsszel küldött, szóljon már. Elmegyek érte szívesen, és felajánlom valamelyik kórháznak, ahol a műtőben nincs klíma.)”

A Tisza Párt elnöke is hozzászólt Majka posztjához. „2 éve a mellettem lévő asztalnál ültél a családoddal a reptéren. Gyanús. Mondjuk akkor még mindketten rendes emberek voltunk” – viccelődött Magyar Péter.

Az ügy előzménye, hogy július 19-én a Campus fesztiválon Majka együttesének egyik tagja eljátszotta, hogy a színpadi kellékkel fejbe lövi a félreérhetetlenül kormánykritikus dala, a Csurran, cseppen előadása közben a rappert. Miután Bindzsisztánt a fél ország Magyarországgal, Bindzsisztán korrupt vezetőjét pedig Orbán Viktorral azonosítja, a kormánysajtó és fideszes politikusok is kiakadtak ezen, és egészpályás letámadást indítottak ellene. Csütörtökön pedig már jött a hír, hogy a NER-közeli távközlési cég, a One bejelentette, hogy megszakítja Majkával a szponzori együttműködést. Ennek ellenére másnap este fellépett a One által támogatott siófoki Plázson, és újból eljátszotta a fejbe lövést, csak kicsit másképp. Egy friss felmérés szerint egyébként a magyarok többsége nem ítéli el a rappert a performansz miatt.