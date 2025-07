Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, bulijáratokat indít a MÁV

MÁV;felújítás;vonatközlekedés;Rákosrendező;

2025-07-28 12:31:00 CEST

Július 28-tól több vonalon is bővítik a hajnali és az éjszakai közlekedést.

Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, így az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon ismét a korábban megszokott menetrend szerint járnak a vonatok – közölte hétfő reggel a MÁV.

A tájékoztatás szerint a komplex pályafelújítás a szolgáltatások bővítését is lehetővé tette, így

július 28-tól immár ezeken a vonalakon is bővítik a hajnali és az éjszakai közlekedést, és újabb „bulijáratokat” kínálnak a hétvégi esti, éjszakai programokon résztvevők hazajutásához.

„A Rákosrendezőn elvégzett karbantartás közlekedésszakmai célja az volt, hogy megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá váljon az esztergomi és a váci, veresegyházi vonatok menetrendje és megelőzhető legyen a műszaki meghibásodások jelentős része. Ennek érdekében több mint másfél kilométernyi vágányt építettünk át, közel egy tucat váltót cseréltünk, 800 méteren ágyazatrostálást végeztünk, síneket, betonaljakat és talpfákat cseréltünk, részben megújult a felsővezeték-hálózat is. Az augusztus és szeptember végére tervezett éjszakai váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat követően mintegy 1500 méteren 80 km/órás sebességgel lesz használható a pálya – akkortól szűnnek meg teljesen a több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, ám a változás már most is kézzelfogható: a megújult pályaszakaszon a vonatok közlekedése simább, az utazás egyenletesebb és kényelmesebb” – áll a közleményben.

A MÁV arról is beszámolt, hogy

hétfőtől a Teleki Blanka utca – Szegedi út találkozásánál lévő vasúti átjárót ismét használhatják az autósok is.

A közlemény szerint a sebességkorlátozásokat megszüntetve mintegy 1500 méteren visszaemelik 80 km/órára a pályára megengedett sebességet. Az ehhez szükséges – a szakmai technológia szerint előírt – utólagos nagygépes váltószabályozásokat augusztus 21-től, az utólagos vágányszabályozásokat pedig szeptember 23-tól végzik el, ám ekkor már csak éjszaka dolgoznak, így napközben nem zavarják a vonatforgalmat. Ezt követően megszűnhetnek az eddig átlagosan kétperces késéseket okozó sebességkorlátozások.