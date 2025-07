A Meta megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon, de a Majka és Azahriah ellensúlyaként használt Dopemannel súlyosbítva jönnek már az Orbán-féle Digitális Polgári Körök

politika;Fidesz;Magyarország;hirdetés;Digitális Polgári Körök;

2025-07-28 12:11:00 CEST

A Digitális Polgári Körök közössége léphet a Facebook-reklámok helyébe, de a választás legfontosabb rétegét, a bizonytalan szavazókat nem fogják elérni ezeken keresztül.

– A Digitális Polgári Körök lényegében a saját tábor megerősítését célozzák. A Fidesz érzékeli, hogy az online tér válik a politikai csata fő helyszínévé, és szeretne egy olyan helyi szintű digitális infrastruktúrát kiépíteni, amelyen keresztül közvetlenül elérheti a támogatóit – mondta a Népszavának Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.

Orbán Viktor tusványosi beszédének egyik fő bejelentése a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulása volt. A kormányfő új online közösségszervező modellként mutatta be a kezdeményezést, amely – a Facebook politikai hirdetésekre vonatkozó tiltása miatt – a Fidesz számára a 2026-os kampány egyik kulcseleme lehet.

A Facebook és a Google ugyanis októbertől teljesen megszünteti a politikai tartalmak hirdetési lehetőségét az Európai Unióban, miután életbe lép a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet. A Meta szerint az új szabályozás „gyakorlatilag végrehajthatatlan”, ezért egyszerűen nem fogad be ilyen típusú hirdetéseket. Mindez komoly kihívást jelenthet a kormánypártnak, amely az elmúlt években jelentős összegeket költött célzott online kampányokra.

A modell nem teljesen új: a 2002-es választási vereség után hasonló logikával jöttek létre az első „offline” polgári körök is. Azóta azonban a közösségszervezés digitális dimenziója jelentősen felértékelődött. Bene Márton szerint a kezdeményezés célja a közösségi identitás folyamatos megerősítése, és az elköteleződés fenntartása. – A hasonlóan gondolkodó, helyben élő tagok összekapcsolása pszichológiailag is erős kötődést teremt, ami megnehezíti a közösség elhagyását – fogalmazott a politológus.

A Fidesz számára azért is fontos ez az irány, mert a Tisza Párttal ellentétben organikus elérésben gyengébben teljesít.

Magyar Péter videói és posztjai rendszeresen milliós nézettséget érnek el fizetett hirdetések nélkül, míg a Fidesz inkább hirdetésekkel tudta megszólítani a szélesebb közönséget. A DPK-n keresztül viszont fenntarthatóvá válhat a közvetlen, bensőségesebb kommunikáció a törzsbázissal.

A Fidesz korábban Harcosok Klubja néven már elindított egy kezdeményezést, amely a bizonytalanokat az online ellenzéki közhangulat változását célozta, de úgy tűnik, nem ért el jelentősebb hatást. A DKP esetén az eszközök hasonlóak, de a cél egészen más: a saját tábor egyben tartása, mert jelenleg azt is fenyegetve érzi a kormánypárt, a politikai tartalmak célzott terjesztése, és az adatbázis-építés – vélekedett a lapunknak nyilatkozó szakértő.

A csatlakozási feltételek is árulkodóak: telefonszám és lakcím megadása is szükséges a regisztrációhoz. Bene Márton szerint ez azt jelzi, hogy nemcsak közösségszervezésről, hanem célzott adatgyűjtésről és adatbázis-frissítésről is szó van.

A tusványosi bejelentés után néhány órával már élesítették is a DPK honlapját, ahol megjelent az „1-es számú kör” tagsági listája. A nevek között szerepel a miniszterelnök mellett Partos Bence pszichológus is, akit korábban a Magyar Péter által kiszivárogtatott dokumentumokban „Bartos Benceként” emlegettek. A jegyzetek szerint Partos felel a digitális közösségépítésért a Rogán-féle kommunikációs stábban. Emellett az is kiderült, hogy a DPK hivatalos adatkezelője a Partoshoz köthető Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A kör tagjai között számos ismert fideszes ideológus is feltűnik: Lánczi András filozófus, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, valamint Miklósa Erika operaénekesnő és Dopeman is. Bene szerint utóbbi kettő különösen érdekes választás: – A popkultúra szereplői felértékelődtek a politikában, különösen az ellenzéki oldalon.

Dopeman megjelenése nyilvánvalóan Majka és Azahriah ellensúlyozására szolgál. Ez persze kockázatos is, tekintve a rapper korábbi dalszövegeit, amelyek aligha illeszkednek a keresztény-konzervatív világképbe.

Ugyanakkor épp az ilyen „nem politikai” arcok révén érhet el a Fidesz olyanokat is, akik alapvetően nem követnek közéleti tartalmakat, viszont az ismert szereplőkön keresztül mégis célba juthatnak az üzenetek. A politikai hirdetések tiltása után ez lehet az egyik utolsó lehetőség a politikai jelenlét fenntartására a közösségi médiában.

Bene Márton szerint a DPK elsősorban nem új szavazók megszólítására alkalmas, hanem a már meglévő tábor mozgósítására. – Azokat, akik nem követik Orbánt, a Fidesz-médiát vagy más politikusokat, a Facebook algoritmusa lényegében elzárja a közéleti tartalmaktól. A bizonytalan szavazókat ezekkel az eszközökkel már csak nehezen lehet majd elérni – figyelmeztetett. A Fidesz számára ezért a DPK inkább védekező manőver, mint offenzíva: megerősíteni a saját bázist egy olyan digitális térben, ahol egyre kevesebb a mozgástér.