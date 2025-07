Nem fizették ki őket, bajban vannak Mészáros Lőrinc legjövedelmezőbb cégének az alvállalkozói

csőd;MÁV;Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;

2025-07-28 13:51:00 CEST

Esetenként szerződésük sincs, több építkezésről inkább levonultak.

A most zajló több százmilliárdos V-Hídas vasúti építkezések jelentős többségének esetében előfordul, hogy szerződés nélkül dolgoznak az oda irányított alvállalkozók – írja a 444.

A portál munkatársai elmentek Kelenföldre, ahol a jelen lévő, a vágányzáron dogozó munkásoknál arról érdeklődtek, melyik cégnek dolgoznak. Amikor a dolgozók megneveztek egy vasúti szakmunkákra specializálódott, közepes méretű magyar vállalkozást, megjegyezték, úgy tudták, ez a V-Híd építkezése. „V-Híd-as építkezés, de mi vagyunk az alvállalkozók” – hangzott a válasz. A portál azonban azt írja, hogy – mint arról a V-Híd magas köreiből megbizonyosodott –

a munkásokat foglalkoztató cégnek semmilyen szerződése nem volt arra a munkára, amit aznap elvégeztek, hivatalosan semmi keresni valójuk nem volt azon a területen.

A 444 ugyanezt tapasztalta Adonyban, ahol az iváncsai akkugyár miatt építik át a vágányokat, ott is volt a munkaterületen egy olyan cég, amelynek nem volt szerződése arra a munkára, amit végzett. De két másik, budapesti vasúti építkezésnél is megbizonyosodott hasonló esetről.

A cikk szerint az érintett, vasúti szakmunkákkal foglalkozó cégek évek óta úgy végzik a munkákat, hogy késve kapnak szerződést és sok esetben a kifizetés is jelentős késedelemmel érkezik. Nem is nagyon tudnak mást tenni, hiszen Mészáros építőcége gyakorlatilag monopolhelyzetbe került, miután a V-Híd nyerte a legnagyobb, sok százmilliárdos MÁV-os közbeszerzéseket.

Most azonban a neki dolgozó alvállalkozó cégek közül többen a csőd szélére kerültek.

A portál összegzése alapján a V-Híd Zrt. szinte teljes bevétele (98,1 százaléka) építési munkákra szóló közpénzes megbízás volt 2024-ben. Ez 184,5 milliárd forint, és a fizikai munkásokat nem alkalmazó építőipari cég aztán 87,1 milliárdért rendelt meg építés szerelési munkákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, mindezt úgy, hogy ebből simán ki lehet szedni 39 milliárd forint nyereséget.

Azok között a cégek között, akiktől szolgáltatást vett a Zrt., a saját érdekeltségébe tartozó vállalkozások is vannak. Ők is nagyon jól jártak a lepasszolt munkákkal. A V-Híd Network árbevétele például 33,9 milliárd forint volt tavaly, ebből 4,5 milliárdos tiszta nyereséget tudtak csinálni. A bérköltség itt sem eget rengető, a nettó árbevétel 10 százalék alatti. De még a szép hasznot húzó Network is passzolt tovább munkákat, nem is kis értékben, 12,6 milliárd forintot fizettek alvállalkozóknak.

A közbeszerzési munkák árazását mutatja, hogy a Zrt. vaskos nyeresége (minden beérkező ötödik forint), majd a Network tisztességes haszna (13 százalék) után a bevont alvállalkozók még így is szintén nekik bőven megérő áron végeztek volna el a valódi építési munkát, ha kifizették volna őket. A portál ugyanis az elmúlt hetekben több forrással is beszélt a Mészáros-birodalom „ékkövének” számító V-Híd vezetése körül és kapcsolatba lépett több vállalkozással is, akik a cég által elnyert közbeszerzésekhez kapcsolódóan különböző munkákat végeznek. Mindannyian egyöntetűen megerősítették, hogy

a V-Híd esetében a késedelmes szerződéskötés és a kifizetések halasztása, tartozások felhalmozása az alvállalkozók felé régóta részei a működésnek. Sőt, miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot idén, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik. Több építkezésről emiatt most levonultak ezek a vállalkozások.

Ők azt állítják, mindez úgy alakult ki, hogy a nyertes közbeszerzésekre akár 50 százalékos előleg is érkezett az államtól, ezt azonban jellemzően nem az alvállalkozók kifizetésére költötték. Nekik a maradék transzferre kell várniuk. Azt mondják, a több százmilliárdos beruházások 40-50 százaléka jellemzően nem valódi munkára ment el.

A portál a következő cégeket azonosította, amelyek felé jelentős tartozás halmozódott fel a Mészáros cégek felől az elmúlt években (az érintett vállalkozások köre nem teljes ezzel a listával):

Távték Kft.,

Railway Network Kft.,

Fehérvill-Ám Kft.,

Gyapi-Bau Kft.,

Neckerek Kft.,

BizTáv Kft.,

Termini-Rail Kft,

Csib-Telbau Kft.

A 444 szerint néhányuknak százmilliós kintlévősége van a V-Híd felé, de akad olyan is, amely több mint hárommilliárd forintra vár.