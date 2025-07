Levédetnék az Orbán Viktor-féle Digitális Polgári Kör kifejezést

Orbán Viktor;védjegy;Digitális Polgári Körök;

2025-07-29 16:17:00 CEST

Már a miniszterelnök tusványosi beszédének napján, szombaton benyújtotta a védjegybejelentési kérelmet Partos Bence pszichológus július 8-án bejegyzett vállalkozása.

Jogi védelmet kaphat az Orbán Viktor-féle Digitális Polgári Körök (DPK) kifejezés, ugyanis védjegybejelentést tettek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál – szúrta ki az MFor.

A lap szerint a benyújtásra már a miniszterelnök tusványosi beszédének napján, szombaton sor került, a bejelentő pedig nem más, mint a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., azaz Partos Bence pszichológus július 8-án bejegyzett vállalkozása.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor tusványosi beszédének egyik fő bejelentése a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulása volt. A kormányfő új online közösségszervező modellként mutatta be a kezdeményezést, amely a Fidesz számára a 2026-os kampány egyik kulcseleme lehet. A modell nem teljesen új: a 2002-es választási vereség után hasonló logikával jöttek létre az első „offline” polgári körök is.

A Fidesz számára azért is fontos ez az irány, mert a Tisza Párttal ellentétben gyengébben teljesít az online térben. Magyar Péter videói és posztjai rendszeresen milliós eléréseket produkálnak, hasonló eredményekre a Fidesz jobbára csak fizetett hirdetésekkel, jelentős összegek eltapsolásával képes.

A tusványosi bejelentés után néhány órával már élesítették is a DPK honlapját, ahol megjelent az „1-es számú kör” tagsági listája. A nevek között szerepel a miniszterelnök mellett Partos Bence pszichológus is, akit korábban a Magyar Péter által kiszivárogtatott dokumentumokban „Bartos Benceként” emlegettek. A jegyzetek szerint Partos felel a digitális közösségépítésért a Rogán Antal-féle kommunikációs stábban. Emellett az is kiderült, hogy a DPK hivatalos adatkezelője a Partoshoz köthető Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Orbán Viktor egyébként nem olyan régen Harcosok Klubja néven már elindított egy kezdeményezést, hogy változtasson az online kormányellenes közhangulaton