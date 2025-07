Szenvedély pőrén

Szentendrei Teátrum;Edith Piaf;

2025-07-30 21:26:00 CEST

Huszonhat évvel ezelőtt jött létre ez az est Egerben, ahol Szegvári Menyhért rendezett egy Edith Piafról szóló darabot.

„Nem, nem és nem/ Nem, nem bánok semmit sem!/ Akár jó, akár nem/ Ami volt, minden mindegy nekem!/ Nem, nem és nem/ Nem, nem bánok semmit sem!/ Ami volt, szerte hullt/ Mind hazug, kinek kell ez a múlt?” – nekli Edith Piaf híres sanzonját Nádasy Erika a szentendrei városháza udvarán. A színésznő előadása, gesztusai egyáltalán nem hazugok, rettentően igazak. Mint a monodráma után mesélte, huszonhat évvel ezelőtt jött létre ez az est Egerben, ahol Szegvári Menyhért rendezett egy Edith Piafról szóló darabot. Ezt követően állítottak össze egy önálló estet a dalokból és a színésznő által írt monológból.

Sokáig sokfelé vitte és játszotta, aztán volt amikor nem. Néhány hónapja a Benczúr Házban havonta újra műsorra tűzték, most pedig egy estére Szentendrére költözött az előadás. Telt ház és értő közönség fogadta. Na jó, Nádasy Erikának elég volt néhány perc ahhoz, hogy a nézők rajongókká váljanak. Azt is mesélte az előadás után, hogy a következő évadra nem szerződött le a miskolci színházhoz, jelenleg hivatászerűen főz több helyen, ebből is él. Hétfőn délután muka után felvette a Piaf „jelmezét”, beült az autóba, útközben memorizálta a szöveget, aztán eljátszotta az előadást, tegnap pedig reggel fél héttől már újra főzött egész nap. Láttam már néhány Piaf-estet, illetve olyan darabot, ahol a francia énekesnő élete volt a napirenden. Nádasy Erika interpretációja mégis sok újdonságot hozott. De leginkább a hiteles átlényegüléssel győzött meg. Úgy vált Edith Piaffá, hogy közben végig saját magából fogalmazott. Amikor kacagott, vagy sírt, a nevetése és a könnyei is valódiak voltak. Pőre szenvedélyt kínált a színpadról, ami sokszor torkon ragadta a nézőt, máskor pedig elrepítette Párizsba vagy oda, ahová Piaf szerette volna. Négy zenésztársa - Nagy Zoltán (zongora), Baran Grzegorz (harmonika), Takács Balázs (gitár) és Ágoston Ottó (dob) – végig fontos partnerként kísérték őt.

Kívánjuk Nádasy Erikának, hogy továbbra se bánjon semmit, főzzön jókat, de időnként továbbra is térjen vissza a színpadra, mert a jelenléte képes felidézni akár Edith Piaf nagyságát, egyediségét is. És nem csak az övét!

Infó: Piaf, a sanzonok királynője. Zenés élettörténet. Nádasy Erika estje. Szentendrei Teátrum, Városháza udvara. Rendező: Szegvári Menyhért. Következő előadás: október 21., Benczúr Ház