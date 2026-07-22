Szembesítő átváltozás

Franz Kafka híres novellájából írt darabot Kárpáti Péter Én, a féreg címmel, amelyet a nagyváradi teátrum tűzött műsorára tavasszal Kovács D. Dániel rendezésében. Most a szentendrei városháza udvarában láthattuk az erősen abszurd koprodukciót.