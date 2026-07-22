A Szentendrei Teátrum idei saját produkciójaként a nyers valóság és a költőiség elegyét kínálta a MűvészetMalom udvarán.
A színpadi játék közben egyszer csak eleredt az eső, mégsem mozdult senki sem.
Horváth András Dezső Legjobban a nőktől féltem című műve sok szempontból elgondolkodtató. A regényből született egyszemélyes színpadi előadás Dékány Barnabás jóvoltából komoly, olykor mégis kedvesen mulattató színházi élmény.
Huszonhat évvel ezelőtt jött létre ez az est Egerben, ahol Szegvári Menyhért rendezett egy Edith Piafról szóló darabot.
Franz Kafka híres novellájából írt darabot Kárpáti Péter Én, a féreg címmel, amelyet a nagyváradi teátrum tűzött műsorára tavasszal Kovács D. Dániel rendezésében. Most a szentendrei városháza udvarában láthattuk az erősen abszurd koprodukciót.
Egy hónap múlva kezdődik a Szentendrei Teátrum 53. évada több saját bemutatóval - jelentette be Lőrinczy György igazgató.
A hosszúra nyúlt járványos időszak után felértékelődtek a nyári szabadtéri helyszínek. Összeállításunkban a jelentősebb nyári teátrumok vezetőit kérdeztük a nyitásról, a tervezett programokról.
Terror gyerekszemmel, megrázó, katartikus pillanatokkal. Carly Wijs kétszereplős darabja, melyet Szentendrén mutattak be, megtörtént esetet dolgoz fel.