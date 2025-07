Megihlette Sisit a „Mocskos Fidesz!”

Művészetek Völgye;Sisi;Mocskos Fidesz!;

2025-07-30 06:00:00 CEST

Az egy igen szép világ volna, ahol a Művészetek Völgyében csak és kizárólag a béke és a szeretet és Petri György munkál bennünk Pál András és Rozs Tamás csodálatos estjén megint, Nagy János Yancha és Szirtes Edina Mókus szertelen játékossága kapcsol le rólunk minden e világi terhet vagy Hajnóczy Soma varázsol mosolyt az arcunkra fülig a Momentán csodacsapatával, de nincs mit tenni: a „Mocskos Fidesz!” az életünk része lett.

Gondolta a fene. Beton.Hofi, a Mehringer és Sisi koncertjén is volt benne részünk: e ragyogó tehetségű fiatalok elképesztő energiákat szabadítottak fel a közönségben, ahol a rendszerkritikus skandálások mellett a „pénztárca, pénztárca…” és a „mobiltelefon, mobiltelefon…” rigmusa okozott derültséget. Ezeket a személyes tárgyakat találta meg az ifjúság a szeretetteljes pogózások szünetében, két szám között a homokban. Sisi nagy családja szívmelengetően helyes közeg. Mindennél jobban kellene köréjük egy ugyanilyen ország is.

Az ifjúságnak tele van a puttonya a való világ problémáit (lakhatási válság, szociális, oktatási és egészségügyi válság, pénztelenség) nagyvonalúan mellőző kormány mellébeszéléséből, amelyet cserébe méregdrága és agyevő propagandával palástol a kormányzás helyett. És nem is palástoltan luxusban és pazarlásban hempereg közben. A fiataloknak nincs veszítenivalójuk, szemben az állásukat féltő szüleikkel, mert vagy külföldre menekülnek, vagy sikerül kiharcolniuk egy értelmes és méltányos, a közért ténykedő közéletet. A legszebb az egészben az, hogy nem a rapperek korbácsolják az indulataikat, hanem a legváratlanabb pillanatban, spontán árad belőlük a keresetlen kormánykritika. Az ide vonatkozó dalok csak mederbe terelik a nyár legerősebb, Fideszt beárazó rigmusát, amelyet talán hamarosan rapszövegben is megjelenik.

Download the MP4 video.

Sisi, a szelíd és vad energiáival mágikusan balanszírozó előadó az év egyik legsodróbb bulijában, a közönségtől ihletetten bejelentette: stábja felveszi a taliándörögdi faluszélen hömpölygő „Mocskos Fidesz!-t”, és akár még dal is lehet belőle hamarosan. A rapper megemlékezett az elmúlt napok kormánypropagandából érkező bírálatairól, amire édesanyja is felhívta a figyelmét. De őt ez nem különösebben hatotta meg, inkább felvette a kesztyűt. „Idáig visszafogtam magam, de ha már igyisúgyis ki lettünk kiáltva »kígyóvállú kis becstelen szarjancsiknak«, szeretném kihangsúlyozni, hogy a koncertjeimen továbbra is szabad bármilyen hangerővel mocskos fideszezni” – írta az Instagramon. Írása végén hozzátette, hogyha maradt még fideszes hallgatója, akkor őket minden tisztelettel megkéri, forduljanak klinikai szakpszichológushoz.

A taliándörögdi koncert egy emelkedett pillanatában a rapper kihívást intézett a közönséghez: „aki nem guggol le, mind fideszes”. Ezután egynéhány ember maradt csak talpon, talán csak nem figyeltek eléggé, mindenesetre őket is átölelte lélekben az elemében lévő rapper. A guggolást még egy hetven körüli idős úr is megoldotta előttünk, pedig a füves rézsűn ez nem volt egyszerű, de hát a becsület az becsület. A közönség mindezek után egy emberként, guggolva pogózta végig az első strófát, egészen mókás látványt nyújtva. Sisi hús-vér valójában is megmerítkezett a rajongók szeretetében, miután az egyik dalát a tömeg kellős közepén adta elő. A mutatványhoz nagy kört kért, ám a fiatalság békésen rácsukódott a törékeny lányra, a lendületes eufóriában is mindvégig vigyázva rá. Sisit is meglepte az élmény, de mint utólag ironizálva hozzátette, alig volt halálfélelme.

Beton.Hofi a kapolcsi nagyszínpadon lépett a közönség elé. A szövegeinek az értelmezésében ugyan nem sokat segített a velőtrázó basszus, de a rapper így is fergeteges bulit nyomott. A rendszerkritikus előadó műsorának közepén is megérkeztek azok a dalok, amelyek közben teli torokból szakadt ki a közönségből a kormány elleni mérhetetlen ellenszenv; illetve decibelben nagyon is mérhetően. Egy kőhajításnyira, a Petőfi Színpadon a Mehringer töltötte meg a szűk kis katlant. A dallamos élőzenét játszó együttes névadója és frontembere, Mehringer Marci apait-anyait beleadott, miközben borzasztóan hálás volt minden vastapsért.

A hihetetlenül tehetséges fiatalemberről csakúgy a „nagyszínpad, nagyszínpad” skandálás jutott eszünkbe, mint Sisi koncertjén, ahol a közönség kifejezte, hogy egyértelműen odavárja a közeli jövőben rappert; egyelőre a Budapest Park a biztos szeptember 12-én.

Download the MP4 video.

Talán érdemes még megjegyezni, hogy meglátásunk szerint a Művészetek Völgye javarészt továbbra is apolitikus, tehát teljesen és hála istennek normális. Kicsi (és remélhetően elsöprő) részben uralta kormányváltó hangulat kormánykritikus (vagyis értelem- és szabadságpárti) előadókkal, és ez is teljesen normális. Ez az „elég volt” elég lesz.