Megihlette Sisit a „Mocskos Fidesz!”

Az egy igen szép világ volna, ahol a Művészetek Völgyében csak és kizárólag a béke és a szeretet és Petri György munkál bennünk Pál András és Rozs Tamás csodálatos estjén megint, Nagy János Yancha és Szirtes Edina Mókus szertelen játékossága kapcsol le rólunk minden e világi terhet vagy Hajnóczy Soma varázsol mosolyt az arcunkra fülig a Momentán csodacsapatával, de nincs mit tenni: a „Mocskos Fidesz!” az életünk része lett.