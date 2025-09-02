Szerinte rossz reakció, hogy az Orbán-kormány médiája rászáll a hatalmat „becsmérlő” előadókra.
Ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza – írta hétfő esti posztjában a köztársasági elnök.
A rigmus mára szinte rituálévá vált a fiatalok között a koncerteken, a fideszes politikusok pedig mindennel magyarázták már a jelenséget, csak a saját politikájuk hibáival nem.
A Carson Coma koncertje ihlette meg a fesztiválozókat.
Az egy igen szép világ volna, ahol a Művészetek Völgyében csak és kizárólag a béke és a szeretet és Petri György munkál bennünk Pál András és Rozs Tamás csodálatos estjén megint, Nagy János Yancha és Szirtes Edina Mókus szertelen játékossága kapcsol le rólunk minden e világi terhet vagy Hajnóczy Soma varázsol mosolyt az arcunkra fülig a Momentán csodacsapatával, de nincs mit tenni: a „Mocskos Fidesz!” az életünk része lett.