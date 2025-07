Donald Trump 50 százalékos vámot vet ki Brazíliára, átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Dél-Koreával

Dél-Korea;Egyesült Államok;vám;Brazília;Donald Trump;kereskedelmi megállapodás;vámháború;Jair Bolsonaro;büntetővám;

2025-07-31 07:25:00 CEST

Az egyik indok a puccskísérlettel vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni büntetőeljárás. Az amerikai elnök továbbá a réz és rézáruk különvámjáról is aláírt egy rendeletet, megszüntetve a kis értékű küldemények vámmentességét.

Donald Trump 50 százalékos vám bevezetéséről döntött a Brazíliából érkező árucikkekre augusztus 1-i hatállyal. Az amerikai elnök szerdán írta alá az erről szóló rendeletet, ami megfelel a korábban kilátásba helyezett büntetőintézkedésének.

Az indoklás szerint a brazil kormány közelmúltbeli politikája, valamint gyakorlata és intézkedései fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és gazdaságára. „Brazília kormányának tagjai olyan intézkedéseket hoztak, amelyek beavatkoznak az Egyesült Államok gazdaságába, megsértik amerikai személyek szólásszabadsághoz fűződő jogait, sértik az emberi jogokat, és aláássák az Egyesült Államok saját állampolgárainak és vállalkozásainak védelméhez fűződő érdekeit” – olvasható Trump rendeletében.

Az amerikai elnök az 50 százalékos vám indokaként külön nevesíti a brazil igazságszolgáltatási szervek büntetőeljárását a korábbi elnök, Jair Bolsonaro ellen, ami Washington álláspontja szerint „hozzájárul a jogállamiság szándékolt leépítéséhez Brazíliában”. Az elnöki rendelet megjelenésével egy időben Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok szankciókkal sújtja a brazil legfelsőbb bíróság egy bíráját.

A miniszteri közlemény szerint Alexander de Moraes az emberi jogok súlyos megsértése miatt kerül büntetőintézkedések hatálya alá. Az amerikai indoklás szerint a bíró, hatalmával visszaélve, célzottan és politikai indíttatásból – az általa kiadott bírói határozatok révén – részesévé vált „politikai bírálatok elhallgattatásának”, amelyben amerikai közösségi médiavállalatok fiókjai is érintettek voltak.

Mint arról beszámoltunk, Trump szerdán más vámokról is bejelentett döntéseket: India esetében 25 százalékos behozatali teherről, valamint az indiai-orosz fegyver- és energiakereskedelem miatt bizonyos mértékű „büntetésről” számolt be augusztus 1-i hatállyal.

Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dél-Korea, Trump rendeletet írt alá a rézáruk különvámjáról

Donald Trump szerdán a saját közösségi oldalán jelentette be az egyezséget, amely a két partner közötti jövőbeli kereskedelem mellett beruházási kötelezettségvállalást is tartalmaz. Az elnök szavai szerint Dél-Korea vállalta 350 milliárd dollár befektetését amerikai érdekeltségekbe, amelyeket az amerikai elnöknek van joga kijelölni, valamint a szöuli kormány 100 milliárd dollár értékű cseppfolyósított földgázt és egyéb energiatermékeket is vásárol az Egyesült Államoktól.

Az egyezség további kötelezettségvállalást is tartalmaz dél-koreai beruházásokra, amelynek összegét két héten belül jelentik be, amikor a dél-koreai államfő személyesen látogat el a Fehér Házba – írta Trump.

„Arról is megállapodás született, hogy Dél-Korea teljes mértékben megnyitja a kereskedelmet az Egyesült Államokkal, és fogadják majd az amerikai termékek, ide értve az autókat, kamionokat, mezőgazdasági termékeket és továbbiakat. Megegyeztünk egy 15 százalékos vámban Dél-Korea számára, Amerikát nem terheli majd vám” – fogalmazott az elnök az újabb kereskedelmi megállapodást bejelentő közleményében.

Trump szerdán továbbá a réz és rézáruk különvámjáról is aláírt rendeletet, megszüntetve a kis értékű küldemények vámmentességét. A réz és rézáruk Egyesült Államokban való értékesítése után augusztus 1-től egységesen 50 százalékos lesz a vámteher.

Az indoklás szerint „az Egyesült Államok függése külföldi rézforrásoktól nemzetbiztonsági sebezhetőség, amit más országok kihasználhatnak, és ami gyengíti az Egyesült Államok ipari ellenálló-képességét, kiteszi az amerikai embereket az ellátási lánc fennakadásainak, gazdasági bizonytalanságot okoz, egy stratégiai támadási felület és kockára teszi az Egyesült Államok védelmi ipari alapjait”.

Donald Trump egyben arra is emlékeztet, hogy a 20. század jó részében az Egyesült Államok a világon vezető hatalomnak számított a rézgyártásban, amely az elmúlt évtizedekben megváltozott és mostanra a világ rézöntödei kapacitásainak jó részét egyetlen ország ellenőrzi. Az elnök nem nevesítette az országot, de piaci adatok szerint Kína rendelkezik 50 százalékot meghaladó ellenőrzéssel a világ finomítói kapacitásai felett.

Az amerikai elnök egy másik, szintén szerdán keltezett rendeletben megszüntette az Egyesült Államokba külföldről beszállított kisebb értékű árucikkek vámmentességét, az úgynevezett „de minimis” mentességet. A szabály, amely a 800 dolláros érték alatti küldemények vámmentességét biztosította, kiskapu volt az internetes kereskedők számára.