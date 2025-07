Hiába a hőhullám, az Orbán-kormány jól megvágta a kórházi klímaprogramot

egészségügy;klíma;leállás;kórházak;Magyar Péter;

2025-07-31 13:01:00 CEST

Magyar Péter egy évvel ezelőtti hőmérős kórházlátogatásai utáni kormányzati akcióra fordított pénz idén kevesebb mint a felére csökkent.

Míg 2024-ben összesen 5,04 milliárd forintot fordítottak a kórházak hűtési rendszerére, klíma- és légtechnikai berendezések, hálózatok fejlesztésére, cseréjére, javítására és tervezett megelőző karbantartásaira, idén a felénél is kisebb összeget, 2,3 milliárd forintot terveztek be hűtésrekonstrukcióra – írta a hvg360, miután a lap adatigénylési kérelmére válaszolt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). Eszerint valóban átmeneti fellángolás volt a tavalyi válságkezelés, és befagyott a kórházi klímaprogram.

A cikk felidézte Magyar Péter tavalyi kórházjárását, amikor sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok, és a műtőkben, sterilszobákban volt, ahol 31 fokot mértek. De 41 fokos műtő is előfordult, amit be is kellett zárni. A Tisza Párt elnöke sorra jelentkezett be olykor 34-35 fokos folyosókról, kórtermekből. A helyzet súlyosságát a kormányzat reakciója is igazolta. Érezték, hogy ezúttal a kommunikáció kevés lesz, és tavaly a 81 kórház üzemeltetési feladatait ellátó KEF bejelentette: átfogó programot indít a hűtési rendszerek javítására mintegy húsz intézményben.

A Belügyminisztérium alá tartozó KEF a fő számokon kívül nem közölt részletes adatokat a lappal, nem árulta el például azt, hogy tavaly a műtők, kórtermek hány százaléka volt klimatizált, és idén milyen ez az arány. Csak felsorolták azokat az egészségügyi intézményeket, ahol a KEF „megvalósított hűtésrekonstrukciós projekteket”, de az nem derült ki a válaszból, hogy ezek teljes vagy csak részleges klimatizálást jelentettek-e.

A KEF közlése szerint a kormány 2017 óta több mint 18 milliárd forintot költött a kórházi klímaberendezések fejlesztésére és korszerűsítésére. Ez évi átlagban 2,25 milliárdot jelent, az ideit nem számítva csak 1,8 milliárdot, és ennyi pénzből nemhogy extrém hőségre, de még sima nyári melegre sem sikerült felkészíteni a kórházakat.

A KEF közlése és Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár állításai között eltérések vannak. Ugyan Takács áprilisban még hárommilliárd forintos keretről számolt be, amit havária elhárításra fordíthatnak, májusban már csak arról, hogy a KEF költségvetésében félre van téve erre „egy összeg”, de a szervezet ilyenről nem számolt be.

Minderről Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkára állásfoglalásukban azt írta, hogy a kórházak többsége „elavult, toldozott-foldozott, mind energetikailag és logisztikailag, mind a szakmai követelményeket tekintve túlhaladott, a kor követelményeinek rég nem megfelelő”, ezért ideje lenne új intézményeket építeni.