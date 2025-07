A rendőrség szerint nem volt órákon át történő térdepeltetés a gödi drograzzián

újságíró;hajó;sziget;tiltás;Göd;rendőri intézkedés;bilincs;jogszabályok;beismerő vallomás;kábítószerfogyasztók;drograzzia;

2025-07-31 19:38:00 CEST

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint az intézkedés szabályos volt, az ellen a 13 előállított közül senki sem tett panaszt. Azt állítják, az estről beszámoló újságíró írt valótlanságokat.

Kábítószerfogyasztás gyanúja miatt 13 személyt állítottak elő július 19-én a dunakeszi rendőrök a gödi Homokszigetről. A közel száz fős, bulizó csapat több tagja italozás és táncolás közben, vagy egy kishajón beszélgetve, nyíltan fogyasztotta és kínálta másoknak a kábítószert – olvasható Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében a police.hu rendőrségi portálon. Ezzel a hvg.hu lapunk által is szemlézett szerdai cikkére reagáltak, amely arról szólt a gödi drograzzián előállítottak közül egy férfi azt állította az újságírónak, hogy a rendőrök órákig térdepeltették hátrabilincselt kézzel, s az intézkedést erőszakosnak, durvának, aránytalannak és indokolatlannak tartja.

A férfi arról is beszélt, hogy halálfélelme volt, miután mentőmellény nélkül ültették hátrabilincselt kézzel egy motorcsónakba, de a rendőrség szerint a lap állított valótlanságokat, miután a razziáról korábban is kiadtak egy közleményt. – A hvg.hu újságírója egy sajátos hangvételű cikkben, a tényeket elferdítve próbálta negatív színben feltüntetni a rendőröket, burkoltan azt sugallva, hogy az intézkedés szabálytalan volt – hangsúlyozták, és kijelentették: „Az általa írtakkal ellentétben senki nem térdelt órákon keresztül megbilincselve, sőt bilincs nélkül sem.” A rendőri jelentés szerint kiderült, hogy hárman az alkohol hatása miatt voltak bódultak, de 10 esetben a gyorsteszt is alátámasztotta a drogfogyasztás tényét, és a gyanúsítottak közül kilencen beismerő vallomást tettek.

– Az érintettek előállítása és szállítása a jogszabályokban előírtak szerint történt, sérülés senkin nem keletkezett. A szigetről a rendőrségi motorcsónakban mindenkiről levették a bilincset, úgy vitték őket a vízpartra, ahonnan a járőrök, autóval vitték tovább őket a rendőrség épületébe. Az intézkedés ellen sem élt panasszal egyikük sem… márpedig erre az intézkedés alá vontnak van joga, nem pedig az újságírónak – tartalmazza az ügyben kiadott újabb közlemény. Ennek végén leszögezték: „A kábítószer fogyasztását és terjesztését hazánkban jogszabályok tiltják! A rendőrség ezeket a szabályokat – ahogyan eddig is tette – a jövőben is be fogja tartatni és a bűncselekmény elkövetőivel szemben a törvények adta keretek között fog fellépni. Még akkor is, ha ez egyesek nem tetszését váltja ki.”