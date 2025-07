Órákig térdepeltették hátrabilincselt kézzel – állítja egy gödi drograzzián elfogott férfi

rendőrség;kábítószer;razzia;Göd;

2025-07-30 11:05:00 CEST

Beszélt arról is, hogy halálfélelme volt, miután mentőmellény nélkül ültették hátrabilincselt kézzel egy motorcsónakba. Aránytalannak és indokolatlannak tartja az erőszakos, durva fellépést.

„Nem adtam el, nem vásároltam, nem is birtokoltam semmilyen kábítószert, mégis órákig térdepeltettek hátrabilincselt kézzel a földön, és ezután még volt rosszabb is” – állította a hvg.hu-nak a Gödnél, a Duna váci ágában lévő Homokszigeten tartott rendőrségi drograzzia egyik eljárás alá vont szereplője.

A férfi elmondta, ő is ott bulizott a szigeten azon a júliusi estén, amikor valamivel éjfél előtt a bokrokból előrohantak a rendőrök és elkezdték a földre vinni, megbilincselni az embereket.

„Nem volt nálam semmi, drogkereső kutyával is átkutathatták volna a holmimat, szóval teljesen együttműködő voltam, mégis hátracsavarták a kezem, majd többedmagammal mintegy 3 órán át térdepeltettek a földön, megbilincselve”

– idézte fel. Hozzátette, azért kellett így várniuk ilyen hosszú ideig, mert motoros gumicsónakkal kisebb csoportokban vitték el a rendőrök a szigetről az embereket. Végül ő is bekerült egy csónakba.

„Sétahajókázni megyünk, ezzel poénkodtak a rendőrök, de én például nem kaptam mentőmellényt, hátrabilicselt kézzel utaztam, éjszaka a sötétben, a hullámzó vizen, szóval konkrétan halálfélelmem volt”

– hangsúlyozta. A férfi attól tartott, mi van, ha rosszul lesz, vagy baleset történik, léket kap vagy felborul a hajó, rajta pedig nincs mentőmellény, ráadásul összebilincselt kézzel esik a vízbe, ahol meg is fulladhat.

A portálnak arról is beszélt, Dunakeszire mentek a rendőrkapitányságra, ahol mindenkitől vizeletmintát vettek, és elismerte, hogy neki is pozitív lett a teszt THC-re. Állítása szerint gyógyászati célból fogyaszt THC-származékot, gyógyszerrezisztens epilepszia miatt. „Semmi mást soha nem fogyasztottam, és 4 éve egy csepp alkoholt sem ittam, éppen az epilepsziám miatt, amit már számtalan gyógyszerrel kezeltek, de az utóbbi időben a gyógyszerek már nem igazán segítettek, a rohamokat csak így tudtam elkerülni” – fogalmazott.

A férfi állítja,

soha nem követett el bűncselekményt, azon az estén is együttműködő volt a hatósággal, ezért aránytalannak és indokolatlannak tartja az erőszakos, durva rendőri fellépést.

Az esetről még hétfőn a rendőrség a honlapján azt írta:

„A dunakeszi nyomozók a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársaival és polgárőrökkel tartottak akciót július 19-én a gödi Homokszigetnél. A DELTA Program keretében tartott ellenőrzés meghozta a várt eredményt. Göd külterületéről – egy közel 120 fős rendezvényről – 13 személyt állítottak elő, akik a gyanú szerint kábítószert fogyasztottak. A gyorsteszt tíz esetben támasztotta alá a gyanút. A művelet során drónfelvétel is készült, melynek elemzése és további emberek azonosítása jelenleg is folyik. A Dunakeszi Rendőrkapitányságon kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.”

A Drogriporter is írt az esetről és emlékeztetett, hogy a törvény júniusi szigorítás óta az ilyen ügyekben csak akkor vállalható a 6 hónapos elterelés a büntetőeljárás alternatívájaként, ha az illető együttműködik a beszerzés körülményeinek feltárásában. A gyanúsítottak azonban – akik közül többen is beszámoltak a Drogriporternek a történtekről – nem neveztek meg konkrét személyeket. Ezt a rendőrök nem fogadták el, és állítólag mindannyiuktól elkobozták a mobiltelefonjukat, illetve azt mondták nekik, hogy így nem mehetnek elterelésre. A razziáról videó is készült:

De a rendőrség is közzétett egy felvételt az akcióról: