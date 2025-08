A klasszikus televíziózás leszállóágát is jelzi az, ami most Amerika egyik műfajteremtő műsorával történik

televíziózás;talkshow;streaming; Stephen Colbert;

2025-08-01 15:02:00 CEST

A döntés mögött vélt politikai érdek pedig csak gyorsított a folyamaton.

Szerencsétlen politikai környezetben, elfáradt gazdasági körülmények között, harminc év után véget ér a hagyományos televíziós műsorok egyik legnagyobbja, az amerikai The Late Show. A CBS tévécsatorna műsorának megszűnése viszont sokak szerint még ennél is vészjóslóbb jeleket mutat: az ikonikus late night show műfaj fennmaradása is kérdésessé válik.

A ma ismert koncepció olyan varietéműsorokból kölcsönzött, mint a világszerte is ismertté vált Ed Sullivan Show, amely a zenét, táncot ötvözte olyan beszélgetőtársak meghívásával, mint például Elvis Presley, Jim Morrison vagy Barbra Streisand. Idővel sok hasonló tematikájú műsorban mindemellett kiemelt szerep jutott a komikus műsorvezetői monológoknak, amely nemcsak a házigazda tehetségét dicsérte, hanem valóságos sztárrá is tette.

A late night show viszont szórakoztató jegyei mellett még valamiben eltért elődeitől: nem félt közéleti témák érintésétől. Olyannyira nem, hogy a politikai szatíra igazi védjegyévé vált.

Mai formájában a műsort Jon Stewart The Daily Show-ja tette tökéletessé, amelyhez kapóra jöttek az amerikai elnökválasztás furcsaságai 2000-ben: a műsor nem is volt rest felhívni a figyelmet ezekre. Miután George W. Bush győzött, a politikai szatíra még fontosabbá vált, a nézők szemében egyfajta iránytű volt abban, hogy rámutasson a konzervatív vezetés álságos döntéseire, mellélövéseire és a média által alulreprezentált témákra.

A humor és a kendőzetlen igazság receptje bevált, az évek alatt később sorra nőtte ki magát jó pár, elsöprő nézettségű műsor és kiemelkedő műsorvezető karakter. Ilyen volt a Stephen Colbert vezette The Colbert Report, majd jó pár évvel később a Last Week Tonight John Oliverrel is. Csakhogy pont ez a növekvő népszerűség fogta ki a szelet egy idő után az alulról építkező ”megmondóműsor” vitorlájából is, amelynek nem tett jót – liberális szemléletű műsor lévén – az sem, hogy 2008-ban Barack Obama került elnöki székbe. A nézettség megtorpanása nyilvánvalóvá vált a szakmában is, a népszerű talk show műsorvezető Jay Leno nemrég épp a The Late Show megszűnése kapcsán kritizálta a műfajban utazó kollégáit, hogy tévúton járnak azzal, ha azt hiszik, az emberek manapság valamiféle kioktatást várnak el a műsoroktól.

“Minek osztanád meg a közönséged?” – emelte ki a politikai humor eladhatósága kapcsán.

A műfaj reneszánszát sokan Donald Trump 2016-os elnökké választásában látták, tekintve, hogy a politikusra már hatalomra kerülése előtt is sokan viccként tekintettek. Csakhogy ez az újjászületés elmaradt, ugyanis Trump hatékonyan fordította saját hasznára botrányos megszólalásait, polgárpukkasztó viselkedését. Ez a leplezetlen szemtelenség valóságos branddé vált, a humor pedig nem ül úgy, ha már az alanya maga is rámutat a csattanóra. „Imádom, hogy kirúgták Colbertet, a tehetsége még a nézettségénél is kevesebb volt” – kommentálta a döntést az Egyesült Államok elnöke nemrég, reagálva a vádakra is, amely szerint ő áll a The Late Show megszűnése mögött. Ugyan a csatorna hivatalos közleménye szerint nem személyes, tartalmi vagy politikai, hanem kizárólag anyagi okok állnak a műsor eltörlésének hátterében, de ez az indok sokak szerint így is sántít, tekintve, hogy a CBS-tulajdonos Paramount nemrég kénytelen volt peren kívül megegyezni az amerikai elnökkel a 60 Minutes műsor egyik epizódja miatt, amelyben Trump szerint lejáratni próbálták. A megszűnés valódi okát a műsorvezető több pályatársa is megkérdőjelezte, köztük Jon Stewart, Seth Meyers is, de a kulcskérdést John Oliver fogalmazta meg: A törlés sajnálatos, de egyelőre az a kérdés, Colbert vajon mit fog kezdeni a műsorral a hátralévő tíz hónapban? Merthogy a The Late Show 2026 májusáig még él, a „minden mindegy már” helyzet pedig valószínűleg nem kevés vizet hajt majd a szórakoztatás malmára.

A vélt vagy valós politikai befolyás mellett viszont érdemes meghallani Jay Leno kritikáját és látni az évek óta tartó küzdelmet a nézettségért: egy ilyen típusú műsor a világ egyik legköltségesebb produkciója, a zenei blokkokkal, az élő közönséggel, a show-elemekkel, nem beszélve a sztárműsorvezető gázsijáról. (A meghívott sztárok költsége másodlagos. Bár szólnak hírek egy-egy esetben jelképes összegekről, egy másodvonalbeli zenész és egy befutott hollywoodi csillag is ugyanazért szerepel a late night showban: mert szakmailag kihagyhatatlan, megtisztelő lehetőség.) Részben a költséges műsorgyártás is az egyik oka annak, hogy sok ország nem is volt képes olyan hatékonyan meghonosítani a formátumot, mint ahogyan az történt az Egyesült Államokban. Legközelebb talán az angol Graham Norton Show vagy az Oliver Welke által vezetett heute-show járt Németországban. Magyarországon leginkább a Fábry show mutatott műfaji hasonlóságot, de nem csupán a szórakoztató elemek miatt:

Fábry Sándor nem félt a közéleti témákat érintő szatirikus humort belevinni a műsorba – amelyre például az őt megelőző Friderikusz show nemigen volt hajlandó.

(Később Hajdú Péter, Kasza Tibor vagy Hajós András nevéhez fűződtek különféle próbálkozások, de ezek már inkább kizárólag a bulvárról szóltak.)

Beszédes a műsoridő alatt futó reklámbevételek csökkenése is: A 70-es években a konkurens NBC csatorna bevételeinek 17 százalékát tették ki a late night show reklámblokkjai, csakhogy ekkor még a fiatalok is nézték a televíziót, így a hirdetők számára potenciális célközönség megnyerése érdekében dollármilliókat öltek a reklámokba. A nézői szokások átalakulásával viszont, a Guideline adatelemző cég egyik felmérése szerint például az esti televíziós reklámokból származó bevételek 2024-re 50 százalékkal csökkentek 2018-hoz képest.

A streamingszolgáltatók fölénye tagadhatatlan, amelyre több műsorvezető kolléga is rájött az elmúlt években. Nem hiába váltott Tucker Carlson is a Tucker Carlson Show vezetésére a Youtube-on, miután 2023-ban kirúgták a Fox News csatornától – azóta is az egyik legnépszerűbb műsor a videós oldal podcast kategóriájában –, vagy szorította háttérbe képernyőidejét Rachel Maddow az MSNBC csatornánál azért, hogy podcastjára több időt szentelhessen.

Ha Stephen Colbert túl lesz a műsor talán legszórakoztatóbb tíz hónapján, jó eséllyel gondolkozhat abban, hogy egy, a politikai szatíra műfajában megújult műsort hozzon létre, de az erre már sokkal alkalmasabb streamingszolgáltató egyikénél.