„Közkívánatra” közzétette Dopemannel közös fotóját Orbán Viktor

Orbán Viktor;Dopeman;nők elleni erőszak;

2025-08-01 16:16:00 CEST

A miniszterelnök büszkén felvállalja a nőverésről és kiskorúak szexuális megrontásáról rappelő fideszes megmondóember barátságát.

Meghívtak, elmegyek. Hétfőn DopeRano$ - írta Orbán Viktor a Facebookon, megosztva közös fotóját Pityinger Lászlóval, ismertebb nevén Dopemannel, a hajdan hungarocell Orbán-fejet rúgdosó, mára a rajongójává vált rapperrel. A fotóhoz még oda is írta, hogy „közkívánatra”. A miniszterelnök arra utalt, hogy el fog menni a rapper műsorába.

Hogy ugyan kinek a közkívánatára osztotta meg a fotót, az nem egészen világos, mindenesetre Dopeman kormánypárti szerepvállalása a tegnapi kormányinfón is előkerült. A rapper munkássága ugyanis hemzseg az egészen döbbenetesen ízléstelen dalszövegektől. A strici visszatér című számában például egyebek közt kiskorúak „megbaszásáról” értekezik azzal a megállapítással, hogy „ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud”. A magát családbarátnak tartó kormánypárt rappere Bűnöző című számában pedig arról regél, hogy a nőket „kegyetlenül pofán bassza” és „mint szódás a lovát, úgy veri”. Ugyanebben a dalban kokainozásról és a speed legalizálásáról is elmélkedik, és ez csak néhány példa, Dopeman diszkográfiája ugyanis tele van hasonlóan obszcén dalszövegekkel. Vitályos Eszter és Gulyás Gergely láthatóan nem tudott mit kezdeni az erre vonatkozó kérdésekkel, arra hivatkoztak, hogy nem ismerik az idézett dalszövegeket és az Orbánnal közös fotót sem látták.

Pityinger az RTL Reggeli című műsorában úgy reagált a munkásságát firtató kérdésekre, hogy „én gengszterrapper vagyok, nem rózsalovag. Soha nem árultam zsákbamacskát. (…) A polgárpukkasztás nagymestere vagyok, és ezt mindig is csináltam.” Nagy János, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára pedig egyebek közt úgy indokolta Dopeman „polgári” ténykedését, hogy „a rapper is antiglobalista és szuverenista álláspontot képvisel, és képes lehet felvenni a kesztyűt az online térben”.