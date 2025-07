Orbán Viktor titkára jutatta be Dopemant az egyes számú Digitális Polgári Körbe

Dopeman;Nagy János;Digitális Polgári Körök;

2025-07-31 21:43:00 CEST

A fő szempont a szuverenista és antoglobalista attitűd volt.

A miniszterelnök titkára hívta meg Pityinger Lászlót az első Digitális Polgári Körbe – írja a Telex.

A portálnak Nagy János - aki egyben a Miniszterelnöki Irodát vezeti allamtitkári rangban - azt mondta, ebben semmi meglepő, mivel a miniszterelnök titkáraként az ő feladata volt, hogy meghívja ezeket az embereket. Dopeman szuverenista, antiglobalista álláspontot képvisel, ráadásul képes kiállni ezen értékek mellett az online világban is. Jelezte, ez is a Fidesz-tábor sokszínűségét mutatja, mivel nemcsak Budán, hanem Józsefvárosban is vannak olyanok, akik féltik az ország szuverenitását.

Dopeman korábbi, nőverést tartalmazó dalszövegeiről Nagy János úgy nyilatkozott, létezik ugyan művészi szabadság, de személyesen nem ért egyet az ilyen formájú önkifejezéssel, és határozottan elutasítja a nők elleni erőszakot. Arra a kérdésre, hogy megvizsgálták-e Dopeman dalszövegeit, mielőtt meghívták volna a DPK-ba, az államtitkár azt válaszolta: nem irodalmi elemzéseket kívánnak végezni, hanem politikai céljaikat akarják elérni, amelyekhez olyan személyekre van szükségük, akik ki mernek állni Magyarország szuverenitása mellett, és vállalják a nyilvános vitákat – Dopeman pedig ilyen szereplő. Hozzátette: majd a közbeszéd alakulása, valamint a felmerülő érvek és ellenérvek határozhatják meg, hogy Dopeman továbbra is szerepet kaphat-e a DPK-ban, amelyet Orbán Viktor nevével azonosítanak.

A portál megkeresésére Pityinger László beszélt arról, hogyan zajlott a találkozó Orbán Viktorral. Elmondása szerint a Digitális Polgári Kör (DPK) ötletéről nem volt előzetes elképzelése, úgy gondolta, előbb meghallgatja a felvetést, és csak ezt követően alakítja ki a véleményét. A Karmelitában tartott megbeszélés gyakorlatilag egy kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen több más meghívott is részt vett. Minden jelenlévő felvethette a számára fontos témákat – Pityinger László például arról beszélt, hogy a fiatalabb generációk véleményére jobban oda kellene figyelni.

A miniszterelnökről úgy nyilatkozott: „abszolút jó fej manus, okos, éles, mint a kés. Örök figyelő, nem igazságmondó, hanem igazságkereső.” Hozzátette, régóta szeretett volna személyesen találkozni vele. Úgy látja, Orbán Viktor a DPK révén békülékenyebb hangnemet üt meg, amivel ő azonosulni tud. Ezzel szemben Magyar Péter politikáját úgy értékelte, hogy az a közösségi médiában terjedő gyűlöletet és agressziót erősíti, amely szerinte a Fidesszel szembeni elégedetlenségből táplálkozik. Véleménye szerint ennek az elégedetlenségnek részben az az oka, hogy a kormánypárt már 15 éve van hatalmon, és sokakban él az igény valamilyen változásra.

Dopeman úgy látja, hogy a Digitális Polgári Kör (DPK) olyan embereknek szól, akik „normális emberi hangon” kívánnak kommunikálni másokkal, ezért nem kizárólag a Fidesz szavazótáborához kívánnak szólni. Hangsúlyozta, hogy jelenleg még nem tud átfogó értékelést adni az első számú DPK működéséről, de bízik abban, hogy a jövőben lesz lehetőség újabb találkozókra a tagokkal.

A politikai hovatartozásáról szólva kijelentette: támogatja Orbán Viktort, ugyanakkor nem tekinti magát fideszesnek. Mint fogalmazott, „pártatlan gondolkodóként” számára az a döntő szempont, hogy ki képes kormányozni és bölcs politikai vezetést biztosítani.

Arra a felvetésre, hogy az elmúlt időszakban a DPK-hoz való csatlakozása kapcsán újra előkerültek húsz évvel ezelőtti dalszövegei, amelyekben nők bántalmazásáról is szó esik, Dopeman azt mondta: mindezt gyenge karaktergyilkossági kísérletnek tartja. Kifejtette: „Gengszterrapper vagyok, nem rózsalovag. Polgárpukkasztás volt magas fokon, amiről rappeltem ezekben a dalokban, nem tartozom magyarázattal senkinek emiatt.” Állítása szerint a Fideszen belül tisztában voltak ezekkel a szövegekkel, de nem okozott megbotránkozást az akkori zenei munkássága. Hozzátette, azóta ő maga is változott, és ma már nem készítene olyan albumokat, mint a 2000-es évek elején.

Dopeman hangsúlyozta, hogy a magánéletben mindig tisztelettel bánt a nőkkel, és bárki megkérdezheti erről korábbi partnereit. Amikor felmerült a kérdés, miként illeszthető össze a Fidesz családbarát politikájával az, hogy a 2000-ben kiadott Bűnöző című dalában nők bántalmazásáról is szó esik, így reagált: „És akkor mi van? Az egy gengszterrapp szám volt. Két dolog az ember és a művészet, gondoljunk csak Guillaume Apollinaire Tizenegyezer vessző című könyvére vagy Pier Paolo Pasolini Sodoma 120 napja című filmjére. Én csak belebújtam egy szerepbe. Miért nem azt veszik elő, hogy támogatom a fogyatékossággal élő testvéremet, vagy hogy adakozok?” – tette fel a kérdést.