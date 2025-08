Véglegesítették az Otthon Start program részletszabályait, maradt meglepetés a végére is, a kaput szélesebbre már aligha lehetne tárni

Péntekre virradóra világossá vált a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből, hogy kik és milyen feltételekkel vásárolhatják meg első - teljes - lakásukat az Otthon Start program keretében. A piaci szint felének megfelelő 3 százalékos kamattal beharangozott hitel maradt, a kölcsön futamideje is, ami akár 25 év, a maximális hitelösszeg pedig 50 millió forint lehet. Az állami támogatással megvásárolható ingatlan vételára lakás esetében legfeljebb 100 millió forint, családi háznál pedig 150 millió, a négyzetméterára pedig nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

E szerint bérbe lehet adni az ingatlant. Ezzel a program nyíltan támogatja a befektetési célú lakásvásárlást. Lapunk arra már a bejelentésekor rámutatott, hogy a vagyonosodásnak és nem a lakhatási feltételek javításának kedvez, ha nem lesz előírás a megvásárolt ingatlanba beköltözés, illetve az állandó lakcím létesítése. Mindezt ráadásul állami támogatással szolgálja a program, ami a 40 felettiek esetében további könnyítést is hoz, hiszen kizárólag ebben a programban akár már 10 százalékos önerővel is vásárolhatnak ingatlant.

A kidolgozás során folyamatosan puhult a kritériumrendszer, a két éves TB-jogviszony azonban a végleges változatban is elvárás maradt, viszont bekerültek a kedvezményezetti körbe az ingázók, akik a szomszédos országokban dolgoznak, de a lakóhelyük Magyarországon van. Ez a bővítés is a program július 29-én zárult társadalmi egyeztetése után történt, vélhetően nem függetlenül a beérkezett javaslatoktól. Ezekről azonban semmilyen információt nem tettek közzé.

"Az első lakás vásárlását segítő programból végül egy minden jel szerint fogyasztásösztönző, GDP-növelő program lett, a kapukat már olyan szélesre tárták, hogy akár még egy 18 éves diák is besétálhat rajta a lakáspiacra, akinek a szülei biztosítják az önerőt és adóstársként a bank elfogadja őket" - értelmezte a rendeletet a Népszavának Gergely Péter pénzügyi szakértő, a Biztosdöntés.hu alapító-tulajdonosa. A lakáspiaci tranzakciók felpörgetésével az államnak illetékbevétele lesz, a költözések, a lakásfelújítás, a lakberendezés mind szolgáltatások és termékek vásárlását generálja. A minden más támogatással (CSOK Plusszal, falusi CSOK-kal, Babaváróval, de piaci hitellel is) kombinálható Otthon Startnak nem véletlenül van csak alsó korhatára, és nincs felső, miközben sem a gyerekvállalás, vagy a gyerekszám, de még a családi állapot sem feltétele. Sőt, ha egy pár 50-50 százalékban tulajdonol egy ingatlant, bármelyikük vásárolhat az Otthon Start keretében olcsó hitellel lakást, amennyiben a minimum 10 százalékos önerőt és - akár kezestárssal - a hiteltörlesztést vállalni tudja. Egyetlen kitétel, hogy tulajdonrész vásárlására nem fordítható a fix 3 százalékos hitel.

Érdemes rástartolni, éljenek vele! - biztatott Orbán Viktor hagyományos pénteki rádióinterjújában, ahol az akciótervet "egy nemzetépítési, fölzárkózási programnak" nevezte. A program költségeiért cserébe az állam - tette hozzá - ingatlanberuházási boomot kap, amiből adó és járulékbevétele van. Kérdés, hogy amikor a még épülő, vagy csak tervezett új lakás megvásárlására majd a hitelszerződést megkötik, lesz-e még Otthon Start program, vagy sem. Az Otthon Start elsősorban a használt lakások piacát élénkítheti, az újlakás piacról első körben a már elkészült lakásokat szippanthatja ki.

A kormány az otthontámogatási program további részleteiről, így a kedvezményezett közszolgálati dolgozók pontos köréről a végleges döntést a jövő heti ülésén fogja meghozni - közölte a Népszava megkeresésére a Miniszterelnökségi Sajtóiroda. Ergo továbbra is csak annyi tudható, hogy "a jogosultsági körbe tartoznak az orvosok, ápolók, tanárok, rendőrök, katonák és más köztisztviselők" - derül ki kérdéseinkre adott válaszlevélből. Mint nemrég kiderült, az Otthon Start mellé becsatlakozik hamarosan a közszolgálati otthontámogatási program is, ami lakáshitel törlesztésére vagy pedig új lakáshitel önrészének a kifizetésére szolgál majd. A közalkalmazottak önrészének előteremtéséhez a kormányfő már korábban segítséget ígért, ezt a legutóbbi közlésekből ítélve a cafeteria-juttatásként fizetik majd az igénylőknek, akik évente egymillió forintos támogatást igényelhetnek. Ha rátesznek még egy lapáttal, és többévnyi támogatás összevonható lesz, azzal akár az önerő egésze fedezhetővé válhat.

Vannak jogi buktatók

Hét kritikus pontot azonosítottak a közlönyben megjelent kormányrendelet értelmezése során a Biztosdöntés.hu jogi elemzői. Ezek egyike, hogy az Otthon Start rendeletben csak lakható állapotú ingatlanról van szó, ám a bankok nem hitelezik a korszerűtlen ingatlanokat, miközben a hazai állomány negyede HH-nál rosszabb energetikai besorolású, és sok az osztatlan közös tulajdon is, ami ugyancsak kívül van a program célkeresztjén. Örökölt ingatlanból sem lehet kivásárolni családtagot. Rámutatnak arra is, hogy bár tanya is vásárolható a 3 százalékos hitellel, de a tanyákhoz tartozó földterület rendszerint külön helyrajzi számon, szántóként vagy erdőként szerepel, vagyis a földterületet már piaci hitelből lehet csak finanszírozni.