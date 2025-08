Azahriah békét kötne a fideszesekkel, de azért szólt, hogy aljadék a Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt lejárató tojásos plakátkampány

Orbán-kormány;plakátkampány;Azahriah;

2025-08-02 16:03:00 CEST

Megkérte az újságírókat, hogy valaki kérdezzen már rá a kormányinfón, hogy hogyan is kell benyújtani egy ilyen békepaktumot.

Ismét üzent az Orbán-kormánynak Azahriah, aki nemrégiben azért került a kormánypárt és holdudvarának célkeresztjébe, mert „szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte a Fidesz szavazóit. A poszt után ő is érezte, hogy kicsit azért messzire ment, elnézést is kért, ami után kapott a NER-holdudvarához tartozó Nagy Ferótól, Pataky Attilától valamint a kiskorúak megerőszakolásáról és nők veréséről rappelő Dopemantől is, a hvg.hu most kiszúrta Azahriah egy új Instagram-sztoriját, amelyben a zenész ismét a kabinetnek üzent, igaz, elsőre úgy tűnhet, hogy békülő szándékkal. „Hivatalosan is békét szeretnék kötni a fideszesekkel” - közölte, majd arról írt, hogy a másképp gondolkodás nem szabadna okot adjon egymás szapulására. „Hol tudom ezt a békepaktumot benyújtani? Valami kormányinfón valaki kérdezze már meg, hogy van-e ilyen opció” - írta, majd zárójelesen megjegyezte: „Azért ezek az egy tojásos plakátok elég aljadékok, de ti tudjátok.”

Az énekes itt azokra az óriásplakátokra (és nyilván a hozzá kapcsolódó videókra) gondolt, amivel Apáti Bence propagandaszervezete, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) árasztotta el az utcákat és a közösségi médiát, amelyeken az ukrán zászló mint háttérkép előtt Magyar Péter Tisza Párt-elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen uszítanak, természetesen rengeteg pénzből és teljesen átláthatatlan finanszírozással.