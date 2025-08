Magyar Péter elvárja, hogy Orbán Viktor bocsánatot kérjen az erdélyiektől a magyargyűlölő George Simion támogatásáért

Fidesz;Orbán Viktor;Erdély;határon túli magyarok;Magyar Péter;Tisza Párt;George Simion;

2025-08-02 20:32:00 CEST

A Tisza Párt elnöke próbál békülni az RMDSZ-szel, a jelenlegi magyar miniszterelnök mellett pedig bírálta a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP-SZDSZ-kormányt is a megosztó 2004-es népszavazásért.

Erdélyben az ember sosem vendég, itthon vagyunk mindig. (...) Erdély nekünk nem csak kultúra, nem csak történelem, nem csak hagyomány, Erdély nekünk maga a lélek, a nemzetünk szívdobbanása – mondta Magyar Péter a székelyföldi Nagyadorjánban a kolozsvári Kossuth Tisza Sziget rendezvényén a Telex tudósítása szerint.

Beszéde elején a Tisza Párt elnöke Erdély kiemelt jelentőségéről, történelmi súlyáról, a nemzet határokon átívelő kapcsoltairól beszélt, majd Sütő András Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar írót idézte, aki szerint egy nép csak addig él amíg van, aki elmondja a történeteit. Az író egyébként két év múlva lenne 100 éves, ennek alkalmából a politikus elmondása szerint emlékművet is állítanak majd.

Az ellenzéki vezető felidézte a 2004. december 5-ei, kettős állampolgárságról szóló, hírhedté vált népszavazást, amikor is a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP-SZDSZ koalíciós kormány a határon túli magyarok kedvezményes honosítását lehetővé tévő javaslat elutasítására buzdított, hosszútávon feszélyezve ezzel a magyar politika és a határon túl élő magyarság kapcsolatát. Magyar Péter erről MSZP-SZDSZ nevét nem említve azt mondta, 2004. december 5-e „a magyar nemzet elárulásának a napja”, ugyanis „az akkori elit egy része arra buzdította honfitársainkat, hogy tagadják meg a saját testvéreiket, hogy tagadják meg önöket, székelyeket”. Mint közölte, akik ezt tették, máig nem tettek bocsánatot, és kifejtette azt is, hogy ő kevésbé megengedő ezzel a korszakkal Orbán Viktornál. Ezen a ponton előkerült Gyurcsány Ferenc neve is. „Láthatják, hogy kinek az érdeke mindenféle trükkel, közös propagandával a közéletben tartani a levitézlett hatalmi elit tagjait” – célzott a már Dobrev Klára által vezetett Demokratikus Koalícióra is.

Magyar Péter emlékeztetett, hogy akkor, 2004-ben „ő még a Fidesszel volt”, 2010-ben is üdvözölte, amikor a második Orbán-kormány lehetővé tette az egyszerűsített honosítást. Mint mondta, ezt követően is sok értékes segítség érkezett Erdélybe, de a segítség nem Orbán Viktortól jött, hanem az anyaországi magyaroktól, azaz nem kell, hogy a politikai nézetet a jelenlegi kormányfőhöz való viszony határozza meg. Orbán Viktor ugyanis „csak azt tartja igaz magyarnak, igaz székelynek, aki úgy gondolkodik mint ő”, mindenki pedig mást elnémít - jelezte az ellenzéki vezető, majd összefoglalta, miképp építette ki a miniszterelnök a saját hatalmi klientúráját közpénzes támogatásokon keresztül, a médiagépezet uralásán át a politikai alapú kinevezettekig.

Mindemellett Magyar Péter megígérte, hogy a határon túlra érkező támogatások akkor is meg fognak maradni, ha a Tisza Párt kerül hatalomra, azzal a különbséggel, hogy nem pártkatonák és nem is oligarchák kapják majd a magyar költségvetési forrásokat, hanem valódi családok és helyi vállalkozók, „díszmagyarság” helyett pedig valódi nemzetegyesítést szeretnének végrehajtani. Székelyföld nem lehet a NER játszótere nem hagyja, hogy a Fidesz tovább építse az oligarcharendszerét a határon túl – jelentette ki.

A Tisza Párt elnöke kvázi békejobbot nyújtott a Kelemen Hunor által vezetett RMDSZ-nek, amelyet korábban mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádolt, hogy a Fidesznek „kémkedik” az Európai Parlamentben. (Korábban az RMDSZ támogatottsága nemcsak Magyar Péter kiszólását, hanem azt sem sínylette meg, hogy az Orbán-kormány megpróbált nem is egy, hanem két pártot, a Tőkés-féle Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsból kinőtt Erdélyi Magyar Néppártot és a Szász Jenő fémjelezte Magyar Polgári Pártot felépíteni vele szemben. Az RMDSZ egyébként deklaráltan nem akarja magyarországi ellenzéki párt szerepét játszani, határon túli magyar érdekvédelmi szervezetként viszont aránylag szívélyes viszonyra törekszik a mindenkori magyar kormánnyal – a szerk.)

Most az RMDSZ alapítója, Markó Béla fogadta a Tisza Párt elnökét, Magyar Péter pedig feltette a költői kérdést Orbán Viktornak, mikor fog végre nyíltan és egyenesen bocsánatot kérni az erdélyi magyaroktól, amiért a magyargyűlölő George Simion román elnökjelöltet biztosította támogatásáról a májusi román elnökválasztási kampányban.

A Tisza Párt elnöke szintén kifogásolta, hogy nem kapnak érdemi segítséget a helyi civil közösségek, miközben a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium erdélyi működésére milliárdok mennek el. Bírálta azt is, hogy az Orbán-kormány helyi sajtóorgánumok felvásárlására adott pénzt, amelyek közül aztán többen csődbe is mentek. – Orbán Viktor számára nem a nemzet a szövetséges, hanem a hatalom. Ne tévedjünk, a tihanyi beszéd nem véletlen elszólás volt – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint olyan, mintha egyenesen Moszkvából érkezett volna az utasítás, hogy a Fidesz szavazzon együtt a magyargyűlölő AUR-ral az Európai Parlamentben.

Azért kell működő országot, biztonságot, jövőképet és jólétet is biztosítanunk, hogy megnőjön a szolidaritás egymás irányába és ebben az összefogásban minden magyar számítani fog” – fogalmazott Magyar Péter és a határon túli magyar közösségeket felsorolva jelezte azt is, „a magyar nemzet nem 93 ezer négyzetkilométer. Beszédét Bocskai István erdélyi fejedelem szavaival zárta, szembeállítva a Fidesz által generált megosztást az ellenzéki párt által szorgalmazott, határokon átívelő összefogással.