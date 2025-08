Horváth László drogügyi kormánybiztos megvédte a drogozásról, kiskorúak megerőszakolásról és nők veréséről rappelő Dopemant

18+;Horváth László;droghasználat;Dopeman;

2025-08-02 21:32:00 CEST

Úgy tűnik, Magyarországon lassan a kábítószer megítélése is a pártpolitika függvénye lesz.

A Vitályos Eszter kormányszóvivő korábbi nyilatkozatával összhangban Horváth László drogügyi kormánybiztos is azt állítja, hogy nem ismerte korábban a Dopeman néven ismert rapper, Pityinger László számait korábban. – Én csak azóta követem, mióta Buddha lett - mondta az MCC Feszten az Orbán Viktor Digitális Polgári Körébe meghívott, kiskorúak megerőszakolásáról és nőverésről is fantáziáló rapperről a politikus. „Amit ma mond, arra érdemes figyelni” - közölte Horváth László.

A téma – írja a Telex – úgy került szóba, hogy a kormánybiztos előzőleg fellépést ígért az ilyan online teret elárasztó megnyilvánulások és dalszövegek ellen, amelyekben celebek dicsőítik a drogfogyasztást. Megrökönyödve konstatálta, hogy az általa összegyűjtött mainstream dalok, amelyekben előadók kábítószerezésre ösztönöznek, összesen 100 milliós megtekintést produkáltak. Úgy folytatta, hogy a sztárok az ilyen életmódot terjesztik, ám míg ők jó esetben a rajongóikból élnek, a rajongók esetleg majd egy idős nénitől veszik el a pénzt, hogy drogra költsék.

Hogy tehát milyen számokat gyűjtött össze a drogügyi kormánybiztos, az nem derült ki, csak az, hogy Pityinger László dalai nincsenek köztük. Pedig lenne mit összeválogatni a munkásságából: Függő vagyok című számában például így fogalmaz:

Csak nevetek, miközben kiveszem a zsebedből

A pénzedet, sajna, a szokásom drága

A múlt héten fölment a cuccnak az ára

(...)

Engem nem izgat, hogy miket is mondasz

Ha beszúrom a barnát, megkapom a vigaszt

Annak idején koksszal meg speeddel kezdtem

De utána nagyon-nagyon megfeszültem



Megmondtam neked, hogy ilyen a cucc

Ha egyszer elkezdted, a Pokolba jutsz

Lehet az börtön, lehet az temető

Mindegy, csak ott is legyen egy fecskendő

Bűnöző című számában pedig Dopeman a nőverés mellett arról is rappel, hogyan verne nőket, nem mellesleg felgyújtaná az Országházat, a speedet legalizálná legalizálná:

A Parlamentnek szívesen, alágyújtanék

Képviselőkből sütnék kibaszott szűzérmét

A speedet meg szépen legalizálnám

Gyorsuljon a nép, ne nézzen olyan bambán

Mit szólnak hozzád a feministák?

Ha nem tetszik valami, mehet az egyenjogúság

Kegyetlen módon pofán baszom őket

Mint szódás a lovát, úgy verem a nőket

Dopeman ilyen volt mindig és ilyen is marad

Amíg a kokótól, baszd ki, a fűbe nem harap

Ahogy a Népszavának adott videóinterjúban is, Horváth László elismerte, hogy a 2012-ben elfogadott és 2020-ig érvényes kormányzati drogstratégia nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ráadásul globálisan is átalakult a piac, mert a szintetikus drogok, dizájnerdrogok árasztották el, a terjesztők pedig átléptek egy vörös vonalat, ezért az utóbbi hónapokban erőteljesebb rendészeti fellépés indult a témában, amelynek köszönhetően állítása szerint sikerült drasztikusan visszavágni a terjesztést. „Ebbe a halált, pusztulást okozó klubba nagyon könnyű belépni, de kilépni borzasztóan nehéz” – figyelmeztetett.