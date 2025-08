Schmidt Mária szerint Majka húsz év múlva is megtalálhatja a helyes utat

Schmidt Mária;Majka;Dopeman;Magyar Péter;

2025-08-03 12:41:00 CEST

Magyar Péterrel pedig nem foglalkozik, Varga Judit amúgy is sokkal tehetségesebb volt.

Mindenkinek megjöhet az esze, és ráállhat a helyes útra – jelentette ki a Terror Háza Múzeum főigazgatója az MCC-Feszten a Dopeman művésznéven ismert rapper, Pityinger László digitális polgári körös tagsága kapcsán.

Schmidt Mária a Telex szemléje szerint optimistán nyilatkozott. Úgy véli, húsz év múlva majd Majka is „megbánja ezt a dolgot”, ekkor neki is ki fogják nyújtani a kezüket. A beszélgetésben azt is kifejtette, hogy meglátása szerint Magyar Péter személye jelenleg ugyanolyan irreleváns politikai szempontból, mint korábban Márki-Zay Péter volt.

„Jó lenne, ha lenne valami olyan alternatíva, amit komolyan lehet venni, ami inspiráló, elgondolkodtat minket, dehát én még nem hallottam semmi olyat, ami érdemes lenne a továbbgondolásra” – fogalmazott, majd kitért arra is, hogy meglátása szerint Varga Judit sokkal tehetségesebb politikus, mint volt férje. Hozzátette: – Magyar Péter nem véletlenül ilyen féltékeny, még a saját feleségére is irigy volt.