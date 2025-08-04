Átrajzolnák a republikánusok a texasi választókörzeteket, kitört a felháborodás

Egyesült Államok;Kalifornia;Texas;félidős választások;Donald Trump;gerrymandering;Gavin Newsom;

2025-08-04 12:00:00 CEST

Texasban és több konzervatív államban a választókörzetek átrajzolásán dolgoznak, hogy a Republikánus Párt több mandátumhoz jusson jövőre a félidős kongresszusi választásokon. Válaszul a demokraták is beszállnak a térképháborúba.

Fenyegetni kezdte a demokrata képviselőket Greg Abbott texasi republikánus kormányzó, miután törvényhozók kivonultak, tiltakozásul a tervezett választókerület-manipuláció miatt. A kormányzó erre kilátásba helyezte, hogy eltávolítja hivatalaikból az ellenzéki politikusokat, amennyiben nem térnek vissza.szerint

A Republikánus Párt texasi szervezete ugyanis új választási térképpel állt elő a múlt héten az Egyesült Államok második legnagyobb állama számára. A módosított térkép vázlatával a három demokrata szavazók által dominált nagyváros, Austin, Dallas, Houston valamint a mexikói határon lévő El Paso választó kerületeinek vidéki területekkel való összevonásával igyekeznek konzervatív többséget és új mandátumokat kiharcolni a Republikánus Pártnak. A politikai nevezéktanban gerrymandering-nek nevezett machináció eredményeként tehát a pártok választják a szavazóikat és nem fordítva.

A térkép vázlatát a Corpus Christit képviselő Todd Hunter terjesztette be az austini képviselőház elé, a végleges változathoz az állami kongresszus mindkét kamarájának és a kormányzó Gregg Abbotnak is rá kell bólintani. A republikánusok azonban mindkét kamarában többséget tudnak a magukénak, ezért az új választási térkép megszavazását az állam demokrata politikusai csak úgy tudják megakadályozni, hogy elhagyják az államot és távollétükkel határozatképtelenné válik a texasi kongresszus. Ilyen radikális lépésre utoljára 2021-ben volt példa és a szavazáskor távol lévő képviselőt napi 500 dolláros fegyelmi bírsággal sújtják az austini törvényhozás szabályai szerint. Már adománygyűjtés is indult, hogy a Demokrata Párt texasi vastag pénztárcájú donorjai fedezzék a várhatóan magasra rúgó büntetési tételt.

A tét nem kevesebb, mint a Trump-adminisztráció egypárti törvényhozási képességének megőrzése a jövő évi félidős kongresszusi választásokon. Ehhez legalább a washingtoni képviselőházban meg kell őrizniük a jelenlegi hajszálvékony előnyét.

Ma a 435 fős képviselőházban (amelynek kizárólagos hatásköre van a költségvetés elfogadására) 219-212 arányú republikánus többség uralkodik 4 betöltetlen mandátum mellett. A republikánusoknak elegendő 4 képviselőházi széket elveszítenie és elbukja a többségét. Ennek fényében nagyon értékes 5 olyan új texasi választókörzet, ahol a tavalyi elnökválasztáson Donald Trump két számjegyű előnnyel tudott győzni, tehát biztos republikánus körzetnek tekinthető.

Nem Texas az egyetlen vörös állam, amely hasonló terveket dédelget. Missouri államban a konzervatív vezetésű választási körzeteket kijelölő szerv a demokrata választókat tömörítő Kansas City szavazókörzetét rajzolná újra. Floridában pedig a kormányzó Ron DeSantis nyíltan támogatja a szerinte „aránytalan” térkép átalakítását.

Bár a Demokrata Párt még mindig nem talált egységes, saját üzenetet, amivel kampányolni tud a félidei választáson, Trump által reklámozott drasztikus adó-és kiadáscsökkentési terv elfogadása, a szociálisan rászorulók szövetségi Medicaid és Medicare egészségügyi forrásainak szűkítése és az illegális bevándorlók agresszív deportálása így is ad elegendő muníciót az ellenzéknek. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó múlt hónapban Sacramentóban megbeszélést folytatott a texasi nagyvárosok demokrata képviselőivel a lehetséges ellenlépésekről. Később a republikánus államok választókörzeteinek átrajzolására válaszul bejelentette, hogy novemberben akár rendkívüli választásokat is rendeznének, hogy az ellenfél trükkjével élve kaliforniai választókerületet kékbe borítsanak. Az USA legnagyobb népességével és éves GDP-jével büszkélkedő állam a legjobb esélye a demokratáknak arra, hogy gerrymandering révén új képviselőházi mandátumokkal tudják ellensúlyozni a republikánusok által remélt többséget. Ezzel a republikánusok és demokraták egyfajta politikai "fegyverkezési versenybe" kezdtek.

Úgy futnak neki a félidei választásoknak, hogy elvetik az objektív és pártatlan feltételeket. Ez egy olyan lépés, amelyet kritizálhatunk a partvonalról vagy válaszolhatunk rá hasonló módon, harcolhatunk tűzzel a tűz ellen, fogalmazott a republikánusok lépéseiről a kormányzó. A tűzzel összefüggésben konkrét konfliktusa is van Kaliforniának a szövetségi kormánnyal. Newsom elmagyarázta, hogy egy újabb két évre megbízást kapott republikánus irányítású kongresszus súlyos károkat okoznak az államnak. Az év eleji pusztító erejű erdőtüzekben elpusztult otthonok tulajdonosai még mindig várnak a kongresszusra, hogy szavazza meg a probléma enyhítését célzó segélycsomagot.

A választókörzeteket elnöki ciklusok közötti átrajzolás szokatlan gyakorlatnak számít. A fő szabály szerint az államok körzeteit a tízévenként kötelező népszámláláskor számolják újra, ahogy a lakosságszám alapján ilyenkor állapítják meg az államokban elnyerhető elektori szavazatok számát is.