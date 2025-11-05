Az intézet közzétette új mandátumkalkulátorát, eszerint a Tisza Párt alapból százalékokban mérhető hátrányból indul, az abszolút többség reményéhez pedig minimum 5 százalékkal többet kellene kapnia, mint a Fidesz, ráadásul a képletbe a Mi Hazánk is bekavarhat.
Texasban és több konzervatív államban a választókörzetek átrajzolásán dolgoznak, hogy a Republikánus Párt több mandátumhoz jusson jövőre a félidős kongresszusi választásokon. Válaszul a demokraták is beszállnak a térképháborúba.
Osztottak-szoroztak.