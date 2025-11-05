21 Kutatóközpont: Annyira lejt a pálya a Fidesznek, hogy akkor is több mandátumot szerezhet, ha kevesebb szavazatot kap, mint a Tisza Párt

Az intézet közzétette új mandátumkalkulátorát, eszerint a Tisza Párt alapból százalékokban mérhető hátrányból indul, az abszolút többség reményéhez pedig minimum 5 százalékkal többet kellene kapnia, mint a Fidesz, ráadásul a képletbe a Mi Hazánk is bekavarhat.