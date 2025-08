DK: Megint nem volt víz székesfehérvári kórház szülészetén

Orbán-kormány;kórház;ásványvíz;Székesfehérvár;baktériumok;fürdés;elzárás;Takács Péter;

2025-08-04 16:47:00 CEST

Földi Judit, az ellenzéki párt politikusa szerint a kormány és Takács Péter államtitkár a felelős.

A hét végén Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészetén a kismamáknak palackozott vizet kellett használniuk, de a koraszülött és a nőgyógyászati osztályon sem volt jobb a helyzet – közölte hétfői Facebook-posztjában és az ahhoz csatolt videójában Földi Judit (DK) országgyűlési képviselő. – Palackos vízzel öntötték le a WC-ket, és azzal is fürödtek a nők a szülészeti osztályon, mert napokig nem volt víz. Ráadásul ez nem az első alkalom, harmadjára zárják el a vizet egy fertőzés miatt. Ha meg is nyitják, inni akkor sem lehet a csapvízből – tette hozzá.

Az ellenzéki politikus szerint a vizet egyáltalán nem lehetett használni, mert baktériumok vannak benne. – Ez hogy történhet meg a XXI. században? – tette föl a kérdést, majd Takács Péter államtitkárt hiányolta, hogy miért nem jött el ide, és magyarázta el a kismamáknak, az érintetteknek ezt a méltatlan helyzetet.

Földi Judit szerint, ha ennyire súlyos a helyzet, akkor a kormánynak lépnie kellett volna, különösen úgy, hogy az Európai Unió egyébként támogatná a kórházfelújításokat.

A székesfehérvári központú intézmény honlapján, de Facebook-oldalán sem olvasható tájékoztatás a jelzett problémáról. A kórház információs felületeivel amúgy is bajok vannak, az aktulitásokat mellőző honlap címsorában az áll, hogy „nem biztonságos”, a lap alján közlik is, hogy „weboldalunk fejlesztés alatt” áll. A Facebookon a legfrissebb egy hétfői poszt, közérdekű információként: „Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szent György Kórház Csákvári telephelyének telefonközpontja meghibásodott. A hiba elhárításáig – melyen a szolgáltató jelenleg is dolgozik – kérjük szíves megértésüket és türelmüket!”