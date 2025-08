Végrehajtási eljárás indult az Energiaügyi Minisztérium ellen a Mészáros-ügy miatt

végrehajtás;Mátrai erőmű;Tóth Bertalan;Energiaügyi Minisztérium;

2025-08-04 16:52:00 CEST

A tárca nem hajtotta végre az adatigénylési perben született ítéletet.

Hivatalos végrehajtási eljárás indult az Energiaügyi Minisztérium ellen – tudtuk meg Tóth Bertalantól, az MSZP frakcióvezetőjétől. Ismereteink szerint a végrehajtó az állami MVM-re vonatkozó, 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti tulajdonosi joggyakorlói (egyedi részvényesi) határozatok kiadására szólította fel a szaktárcát. A megkeresés szerint, ha ennek a néhány nap múlva lejáró határidőig – Tóth Bertalan megítélése szerint – nem tesznek eleget, a végrehajtó további lépéseket tesz.

Az ellenzéki képviselő négy éve, az egykoron Mészáros Lőrinc érdekeltségei közé tartozó Mátrai Erőmű 2019–2020-as állami megvásárlásához kapcsolódó adatigénylések kudarca után indított pert a vevői oldalon álló MVM számára az állami tulajdonos által az idő tájt hozott határozatok kiadására. A honatya ezek között remélte megkapni a kormányfő jóbarátja keze alatt még leromlottabb állapotba került szénerőmű állami felvásárlására adott utasításokat is. Az évekig húzódó per során a felek – furcsa mód – leginkább az akta összeállításáért az ellenzéki képviselő által fizetendő költségtérítés mértékén huzakodtak. Bár Tóth Bertalan a Kúria által egy ízben „különösen bonyolultnak” nevezett ügy végül jóváhagyott, megismételt másodfokú döntésével megállapított 54 400 forintot átutalta, a felperes helyébe lépő Energiaügyi Minisztérium az ítéletet tavaly év elején csak jórészt kitakart iratok megküldésével tekintette teljesítettnek. Bár a per során a kitakarások témája érdemben nem merült fel, Tóth Bertalanék az aktákat értelemszerűen a maguk teljességében várják. A jelek szerint ezt az álláspontot osztotta a végrehajtót megbízó bíróság is.

Nagyszerűen példázza Orbánék hozzáállását a joghoz, a bíróságokhoz vagy az átláthatósághoz, hogy országgyűlési képviselőként végrehajtóval kell kényszeríteni egy minisztériumot a közérdekű adatok kiadását előíró bírósági ítélet teljesítésére – fogalmazott megkeresésünkre Tóth Bertalan. Az MSZP frakcióvezetője nem érti, mire fel a közpénzek felhasználását, az állami vagyongazdálkodást érintő iratok kiadását övező félelem és titkolózás. Máshol – persze nem „Bindzsisztánban” – az ilyen adatok per nélkül is hozzáférhetők bárki számára – hívta fel a figyelmet az ellenzéki honatya. Ha a minisztériumnak nem lenne félnivalója, ha nem húzódna meg az ügy mögött simli, a mindannyiunkra tartozó, mégis titkolt adatokat már rég kiadhatták volna. Tóth Bertalan most elvárja, hogy Lantos Csaba miniszter teljesítse, amire a bíróság kötelezte a tárcáját.

A kopogtató végrehajtóval kapcsolatos kérdéseinkre az energiaügyi tárcától lapzártánkig nem érkezett válasz. Igaz, tavaly márciusi megkeresésünkre már leszögezték, hogy az adatigénylésnek a tárgyban született döntéseknek megfelelően eleget tettek. Ez év januárjában ugyanakkor egy kapcsolódó tudósításunkra válaszul a tárca indulatos Facebook-közleményében Czepek Gábor miniszterhelyettes és MVM-elnök rögzítette: a Mátrai Erőmű állami felvásárlása során minden jogszerűen történt, és szerintük aki az adásvételt támadja, az a magyar energiaellátás biztonságát támadja.