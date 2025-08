Orbán Viktor azt állítja, már többször is győzködte Áder Jánost, hogy vegye át tőle a kormányrudat

Fidesz;Szijjártó Péter;Lázár János;Orbán Viktor;Áder János;utódlás;

2025-08-04 19:55:00 CEST

Az utódlás kérdése minden eddiginél nagyobb teret kapott a miniszterelnök szombati MCC Feszt fellépése után, amikor válogatott fiatalok kérdéseire válaszolt.

Megint Orbán Viktor saját maga hozta fel, ahogy mostanában szokta, az utódlás kérdését – írja a 444 hétfőn a miniszterelnök szombati, 50 percen át tartó kötetlennek meghirdetett szerepléséről az MCC Feszten. Először általánosságban beszélt erről, azt állítva, hogy a Fideszen belül nekik van egy belső kultúrájuk. Szerinte „részben erre megválasztott személyek, részben a közösségünk nagy tekintélyű emberei, volt köztársasági elnök, hogy mondjak egy ilyet, vagy a mindenkori házelnök, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót tölt be a párt formális hierarchiájában, azok összeülnek és nagyjából eldöntik, illetve megítélik azt a kérdést, hogy a mi politikai közösségünknek, amibe nem a pártvezetést kell beérteni, hanem az összes szavazónkat – ez mondjuk 2022-re visszanézve 3 millió ember –, ennek a közösségnek kinek a vezetésével a legnagyobb esélye megszerzi az emberek többségének a szavazatát”.

Azt mondta, a politikai közösségük nagy előnye, hogy most még nem belső harcok döntenek, hanem egy konszenzus, ezért tudnak ők olyan miniszterelnököt keresni, aki az ország előtt álló kihívások szempontjából optimálisabb. Orbán rátért a múltra, és arról beszélt, hogy már többször próbálta rávenni Áder János volt köztársasági elnököt, hogy legyen ő a miniszterelnök.

– Úgy érzem, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor nekem is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetnék, és ő például biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is. Jellemző a Fideszre, hogy azt mondta, köszöni, nem. Ezt kevés nyugat-európai országban tudjuk elképzelni. De hát ha kell, akkor találunk ilyen Jánoshoz hasonló megbízható karaktert, aki lehet, hogy nem fog zseniális politikai beszédeket mondani, de hogy minden a helyén lesz, arra mérget lehet venni – tette hozzá a kormányfő. A 444 azonban felidézte, hogy 2005-ben Schmidt Mária mellett állítólag többek között Stumpf István és Áder János is részt vett abban a szervezkedésben, ami megpróbálta volna leválasztani a Fideszt a 2006-ban második választását elbukó Orbán–Simicska-párosról.

Orbán Viktor a fiataloknak most azt mondta, előfordulhat az is, hogy „a nemzetközi témák úgy előtérbe kerülnek, hogy egy nemzetközi ügyekben felvértezett ember kell”, akkor Szijjártó Pétert „elő lehet venni”, ha pedig „a dolgokat rendbe kell tenni, mert kicsúsztak a formájukból”, akkor Lázár János „gond nélkül meg tudja ezt oldani”. Majd a témát így zárta le: „Most több nevet nem is mondok, csak azt akartam ezzel jelezni, hogy számunkra választási lehetőségek vannak, illetve lesz tagos hely, ha majd eljön az ideje ennek. A feleségem ezt már régóta szorgalmazza.”