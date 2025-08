Orbán Viktor nem tudja azt mondani, hogy jól mennek a dolgok, de rejtélynek tartja a mocskosfideszezést

Orbán Viktor;gazdasági növekedés;fesztiválok;Donald Trump;Mathias Corvinus Collegium;orosz-ukrán háború;

2025-08-02 19:05:00 CEST

A miniszterelnök a 2025-ös MCC Feszten lépett fel, ahol szülői higgadtságot javasolt a lázadó fiatalokkal szemben, elárulta, Horvátországban fog nyaralni, Spiró Györgyöt olvas és nem tud segíteni, ha valaki már szimplán unja a 15 éve tartó hatalmát. A Nyugat szerinte behódolt, de Magyarország lázadni fog.

Hatalmas ováció közepette közepette lépett a színpadra Orbán Viktor a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium fesztiválján, az esztergomi MCC Feszten, ahol a NER szócsöveként működő Mandiner online főszerkesztője, Kereki Gergő kérdezte, aki elsőnek megjegyezte, hogy nem zúgott még „Mocskos Fidesz!” itt. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy nem tudjuk még, hogy lesz-e, hosszú még az este.

Orbán Viktor elárulta, rejtélynek tartja a mocskosfideszezést. Nem gondolja, hogy mindenkit fizetnének a mocskosfideszezők közül, elismerte, hogy ez egy konteó. Aztán arról beszélt, hogy a fiatalok lázadása az élet természetes része, de szerinte vannak „nemzeti fiatalok is” akik „a globalisták és a Soros-hálózatok” ellen lázadnak. A szülők feladata, hogy megértsék a fiatalokat, nem árt visszaemlékezni, hogy a szülők is miket gondoltak, csináltak fiatalon, ezért szülői bölcsességet és higgadtságot javasolt.

Jókedv helyett Otthon Start

Arra a kérdésre, hogy volt-e olyan zenész, akitől különösen fájó a kormányellenes kiállás, a miniszterelnök úgy válaszolt, hogy a zenészeket általában nem a politikai kiállásaikért, hanem a zenéikért hallgatják, ezért ha valaki elkezdi őt bírálni, akkor nincs kedve hallgatni az illetőt. Konkrétan meg is nevezte Azahriah-t, akinek Rampapapam című számát elmondása szerint szokta is hallgatni, hogy jó kedve legyen, de amióta az énekes véglénynek nevezte az összes Fidesz-szavazót, azóta már nyilván nem hallgatja.

A miniszterelnök elmondta, azon nem tud segíteni, ha valaki már szimplán unja a 15 éve tartó hatalmát. Az ember ahogy belép a felnőttkorba, rengeteg kérdés elé áll, lakhatás, munka, párkapcsolatok keresése és ez egy nehéz időszak, ezért amikor valaki nem találja a választ, az szerinte könnyen a kormányban látja a problémát – találgatott a mocskosfideszezés okairól, aztán felsorolta, hogy milyen intézkedéseket tett a kabinetje a fiatalokért: munkáshitel, háromszázalékos kedvezményes lakáshitel, vagyis az Otthon Start, az anyák szja-mentessége. Mint mondta, amikor ezt elmondja az amerikaiaknak, azt hiszik, hogy a fiatalok mind a Fideszre szavaznak, de ki kellett ábrándítsa őket, hogy nem ez a helyzet. Nem könnyű egy hullámhosszra kerülni mindenben - ismerte el.

Szóba kerültek a közvélemény-kutatások is, a Mandiner ezt úgy vezette fel, hogy a kutatások „egy része” Fidesz-előnyt mér, a másik része pedig „nem győzi túllicitálni egymást” az ellenzéki előny mérésével Orbán Viktor erre azt mondta, nem mondja, hogy egyáltalán nem kell ezeket a méréseket komolyan venni, de elismételte, miszerint ezek a a választók befolyásolására szolgálnak. Szerinte fontos, hogy legyen saját mérés, ami megmutatja, hogy hányadán állnak, majd kijelentette, hogy sokat fognak dolgozni és nagyon fognak nyerni. – Előfordulhat olyan helyzet, amikor majd valaki más nagyobb eséllyel viszi győzelemre a politikai közösségünket, de továbbra is úgy látom: velünk van a legnagyobb esélyünk a győzelemre jövőre – mondta erről.

Majd ismét elmagyarázta, hogy milyen fontos az online térben való jelenlét, mert a „globalista-liberálisok” évek óta jelen vannak és „garázdálkodnak” ott. Mint mondta, nagyon sokan az interneten lógnak, amikor uniós csúcsra megy, sokszor még az EU-s kormányfőkön is azt látja, hogy a telefonjukat bogarásszák. Ezért a digitális térben is otthon kell lenni - mondta, majd mindenkit a Digitális Polgári Körbe hívott.

Ezután szóba került a Digitális Polgári Kör és a Harcosok Klubja, valamint az, hogy évek óta nincs érdemi gazdasági növekedés, márpedig a választási győzelemhez ez szükséges. A miniszterelnök elmondta, a Harcosok Klubjában „harcosok” vannak, akik kapnak és kiosztanak pár taslit, azonban nem mindenki szeret harcolni, van, aki egyszerűen csak békében akar lenni, az pedig nem a harcosok, hanem egyszerűen a polgárok világa.

Ami a gazdaságot illeti, Orbán Viktor elmondta, hogy ha erőteljes növekedési pályát akarunk, ahhoz először el kell érni a békét, mert anélkül az energiaárak magasak lesznek, az EU országai pedig rengeteg pénzt visznek Ukrajnába, ilyen körülmények között pedig szerinte nem lehet magas gazdasági növekedést elérni. Néhány nagyívű célt azért megpróbálnak megvalósítani, ilyen például az Otthon Start. Ilyen krízishelyzetben szerinte az Orbán-kormány vagy feladja a jóléti intézkedéseit, vagy kitalál valami mást, hogy hogyan lehet megoldani. Sehol Európában olyan nincs szerinte, hogy így lehessen valaki ingatlantulajdonos.

Ezt követően a miniszterelnök beszélt az anyák szja-mentességéről is, mondván, mindenképp segíteni kell a gyermekvállaló nőket, hiszen rengeteg válás van, és amikor válás után ottmarad náluk a gyerek. A gazdaság körülményei nehezek, de ezt azért megpróbálják magukból kipréselni. Nem tudok kiállni, és azt mondani, hogy hajrá, jól mennek a dolgok - ismerte el a miniszterelnök – hanem azt tudják mondani, hogy máshol is ilyen problémák vannak.

A munka 70-75 százalékát végezték el

A Mandiner munkatársa szóba hozta „az ellenzéki narratívát”, miszerint az állam nem működik, mert az Orbán-kormány mindent ellopott. A miniszterelnök úgy válaszolt, hogy a magyar állami vagyon megkétszereződött, amióta a Fidesz van hatalmon, ezért ha igaz lenne a korrupció, akkor ez nem így lenne. Az egészségügyre a következő évben 280 milliárd forinttal fognak többet költeni, mint az idén, de elismerte, hogy ettől még nem fog egy csapásra megoldódni az egészségügy kálváriája. A vasút terén méltatta Lázár János munkáját, de ott is elismerte, hogy hosszú időn keresztül lesz még kritika tárgya közszolgáltatások minősége. Ezt követően Orbán Viktor a 2010 előtti időszakra mutogatott, ami után elmondása szerint csődközelből vették át az országot, állítása szerint egyelőre az azt követő munka 70-75 százalékát végezték el.

Az orosz-ukrán háborúról és a béke hiányával kapcsolatban előkerült, hogy az Egyesült Államok ultimátumot intézett Vlagyimir Putyinhoz és folytatja a fegyverszállítást Ukrajnának, csak Európával fizetteti ki. Nincs értelmes válasz arra, hogy mikor lesz béke - mondta a kormányfő, majd azt mondta, azt kell megnézni, hogy miért van háború. Szerinte azért – ismételte meg századjára is – mert a nyugatiak és az ukránok úgy döntöttek, hogy szakítanak Ukrajna ütközőzóna-szerepével, és azt akarják, hogy csatlakoztatni kívánják a NATO-hoz. Ezzel a miniszterelnök szerint megbillent az erőegyensúly. Úgy vélte, amikor Magyarország 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz, szerencsénk volt, mert az oroszok elég gyengék voltak ahhoz, hogy ne tudjanak semmilyen válaszlépést tenni, így lett Magyarország mellett Lengyelország és más országok is NATO-tagok. Azóta viszont Oroszország megerősödött, ezért, ha az oroszok úgy érzik, hogy billen az erőegyensúly, akkor válaszolnak. A miniszterelnök azt elismerte, hogy ettől még viszont Oroszországnak nincs nemzetközi jogilag igaza, sőt, még azt is kimondta újra, hogy a nemzetközi jog szempontjából Ukrajnának van igaza.

Sajnálhatjuk Ukrajnát, még akkor is, ha nem viselkednek velünk rendesen - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a realitás ettől még viszont az, hogy az oroszok nem fogják megengedni, hogy NATO-fegyvereket telepítsenek a közelükbe.

Kis híján kardélen

A miniszterelnök szerint Magyarországot és talán Szlovákát leszámítva az egész EU kivétel nélkül proxyháborúban áll Oroszországgal. Az EU legtöbb országa tényleg komolyan gondolja, hogy Oroszországot egy Ukrajna területén vívott háborúban le kell győzni. – Amikor én ez ellen beszélek, csak kis híján nem hánynak kardélre - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán azt mondta, az ő véleménye az, hogy vissza kell menni a kiindulóponthoz és rendezni kell Ukrajna jövőjét, de ezzel az állásponttal szinte egyedül van.

Az első világháborúból és a második világháborúból is ki akart maradni Magyarország, de egyszer sem sikerült - riogatott a miniszterelnök, miután arról beszélt, hogy nem akar riogatni, de az első és a második világháború sem deklaráltan világháborúnak indult. Fekidézte, amit a tusnádfürdői beszédében is kifejtett, ahhoz, hogy a háborúból ki tudjunk maradni, erő kell, ezért 2022 februárja óta gazdasági és hadiipari erőket akar felhalmozni Magyarországon. Ettől függetlenül – jegyezte meg az ötszázalékos NATO-kötelezettségvállalás kapcsán – le kell állítani a fegyverkezési spirált, meg kell állapodni ezért a fegyverkezésről és a világ energiaellátásról, meg kell állapodni a szankciókról, ezeket nem lehet ukrán-orosz kétoldalú tárgyalásokkal rendezni.

A miniszterelnök szerint most a fenyegetőzéses szakasz van, de ez olyan, mint a házasság, a végén csak együtt maradunk. A felvetésre, hogy azért kell megállítani Vlagyimir Putyint, mert különben megtámad NATO-tagállamokat is, például a balti államokat vagy akár Lengyelországot, a miniszterelnök arról beszélt, hogy azzal a felvetéssel egyetért, ha tudunk, segítsünk, utána viszont arról beszélt, hogy az ukránok nem vonták be Magyarországot abba a döntésbe, hogy legyen-e háború, vagy sem, hogyan válaszoljanak Oroszországnak, vagy sem (A miniszterelnöki okfejtésből az nem volt egyértelmű, hogy egy támadás esetén Ukrajna hogyan máshogy tudott volna reagálni, mint védekezéssel – szerk.)

A további támadásokkal kapcsolatban Orbán Viktor abból indul ki, hogy a körülbelül 140 millió fős Oroszország nem lenne képes a csaknem 400 milliós Európát legyőzni, nem számítva a briteket és az Egyesült Államokat. Ezért az oroszok szerinte szimplán nincsenek abban a helyzetben, hogy fenyegetést jelentsenek Európa többi részére, hiszen még Ukrajna négy keleti megyéjének elfoglalása is neccesen megy. Majd szóba került, hogy a NATO-kötelezettség alapján ha egy tagállamot megtámadnak, úgy az összes többi NATO-tagállamnak úgy kell tekintenie, mintha őket támadták volna meg és közösen kell fellépni. Ezt követően azonban a miniszterelnök azt fejtegette, hogy elvileg a briteknek és a franciáknak is meg kellett volna védeniük Lengyelországot 1939-ben, mert megígérték, de mégsem így történt. Ennek ellenére úgy látja, nincs olyan épeszű ember, aki ezt a kockázatot vállalná, hogy az összes NATO-tagállam ellene forduljon.

A miniszterelnök szóba hozta azt is, hogy nemrég bejelentették, Németország újra felfegyverzi magát. Európa legnagyobb hadserege, legtöbb hadieszköze és messze a legnagyobb hadiipar is Németországé lesz, ezen szerinte érdemes elgondolkodni, de nem akarja ezzel ezt a szép délutánt elrontani - közölte sejtelmesen.

Nézzünk inkább Hunyadi-filmeket

A beszélgetésben szóba került Milorad Dodik bosznia-hercegovinai szerb elnök jogerős elítélése is. Orbán Viktor szerint a Balkánon azért történik most minden baj, mert az EU elmulasztotta a lehetőséget, hogy a volt jugoszláv tagállamokat integrálja. Ha ez megtörtént volna, a konfliktusok hőfoka sokkal alacsonyabb lenne. Magyarország és Görögország EU-tag, ezért szerinte kiáltana, hogy a többi balkáni országot is vegyék be, de nem teszik, ezért most ez a térség hatalmi rivalizálások színtere, nincs stabilizálva, ebből fakadnak a bajok. Milorad Dodikot szerinte azért ítélték el, mert nem hajtott végre bizonyos, EU-ból érkező utasításokat, ami elfogadhatatlan, ezért továbbra is úgy tekintenek rá, mint a bosznia-hercegovinai szerbek megválasztott vezetőjére. Orbán Viktor ezt követően elmondta, hogy ennek ellenére igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani a többi balkáni országgal, így például Albániával és Bulgáriával is.

Mindemellett előadását egy optimista és vidám előadásnak szánta a miniszterelnök, mert szerinte képesek leszünk arra, hogy megakadályozzuk a jelzett folyamatokat. Meg kell nézni a Hunyadi-filmeket, meg a történelmet, és nem szabad nézni, hogy az Európai Unió ránk erőltesse a migrációs paktumot - értékelt, hozzátéve, migráció ügyében csak ellenállni, vagy behódolni lehet, és a Nyugat szerinte behódolt, de Magyarország lázadni fog.

A Mandiner munkatársa a beszélgetés végén felvetette, hogy „a balliberális sajtót” mindig lázban tartja, hogy hova megy nyaralni, a miniszterelnök ezért elárulta, hogy ismét Horvátországba fog menni nyaralni, mert szüksége van arra, hogy évente legalább egyszer lássa a tengert. Majd kifejtette, hogy akármilyen repülőgéppel megy, azzal mindig baja van. Bízik abban, hogy erőteljes munkával meg fogják nyerni a jövő évi választást is. Az utolsó kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta még, nyár végére Spiró György Padmaly című könyvét, valamint 2-3 politikai témájú könyvet akar elolvasni.