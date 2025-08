Felfüggesztették a vizsgálat idejére az óvónőt, aki bántalmazhatta a gyerekeket egy nagykanizsai óvodában

bántalmazás;Nagykanizsa;vizsgálat;óvoda;Piarista Rend Magyar Tartománya;

2025-08-05 07:05:00 CEST

A piarista rend bocsánatot kért, amiért késve és nem megfelelő intézkedéseket hozott, valamint eljárási hibákat vétett.

„A Piarista Rend Magyar Tartománya a nagykanizsai óvodának bejelentett gyermekvédelmi gyanú kezelése során késve és nem megfelelő intézkedéseket hozott, eljárási hibákat vétett, amelyekért a rend bocsánatot kér minden érintettől” – áll a közleményben, melyet hétfőn lapunknak is eljuttatott a Piarista Rend Magyar Tartománya.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – a szülők szerint pofozhatta és a folyosóra lökhette a gyerekeket egy vezető óvónő az intézményben. A történtek miatt panaszt tettek az óvoda igazgatójánál és a fenntartó piarista rendnél, az óvónő pedig írásbeli figyelmeztetést kapott, de továbbra is a gyerekek között dolgozhatott, ráadásul vezetőként. Emiatt újabb bejelentéseket tettek, ezek a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez is eljutottak. A Zalaegerszegi Kormányhivatal azt közölte, hogy vizsgálják a történteket, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság pedig kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást az ügyben.

A Piarista Rend Magyar Tartománya most közölte,

„az elmúlt napokban a gyermekek biztonságos fejlődése érdekében határozott lépéseket tett, egy óvodapedagógust a vizsgálat idejére felfüggesztett állásából, mindenben együttműködik a hatóságokkal, és külsős szakértő vizsgálatot is kért, amelynek eredményeit beépíti működésébe”.

„A rendtartományunk látja, hogy a vádak és az azokra adott hibás válaszok sebeket ejtettek közösségünkön. Őszintén bocsánatot kérünk minden érintett gyermektől és családtól, akiket a kialakult bizonytalan és feszült légkör megterhelt. Az intézményben a szülői bejelentés kezelése, a szülők és a nevelőtestület erről történő tájékoztatása nem volt megfelelő, valamint késedelemmel tett eleget az intézmény jelzési kötelezettségének a gyermekjóléti szolgálat felé. Ezek a hibák megingatták a szülői közösség bizalmát és megosztottsághoz vezettek” – hangsúlyozták a közleményben.

Hozzátették, hogy a piarista iskolákban működő Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT) a hozzá beérkezett szülői jelzést követően, külső felkért szakértők bevonásával megfelelően folytatta le a belső vizsgálatot. Közölték, hogy

ennek eredményeként egy esetben elfogadhatatlan óvodapedagógusi magatartást, egy esetben pedig óvodavezetői ügykezelési hibát azonosított, amelyek miatt írásbeli figyelmeztetést kapott az érintett munkatárs.

a BITT ellentétes információkat kapott a szülői közösségtől a bejelentés szerinti pofozásról, így a rendelkezésre álló eszközökkel nem volt eldönthető, hogy a bejelentésben jelzettek valóban megtörténtek-e, ebben az esetben várják a gyermekvédelmi hatóság vizsgálatának eredményét.

a vizsgálat idejére a rendtartomány 2025. augusztus 2-tól az érintett óvodapedagógust felfüggesztette a munkavégzés alól.

A közlemény szerint a tanulságokat levonva, a jövőbeni esetek megelőzése érdekében konkrét lépéseket tesznek:

a nagykanizsai intézmény minden lehetséges módon együttműködik a hatóságokkal a vizsgálatok lefolytatásában, minden kért dokumentumot és információt rendelkezésre bocsát. Így járt el az intézmény korábban is, amikor 2025. július 8-án, írásban tájékoztatta a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központot.

felkértek egy független, gyermekvédelmi szervezetet a nagykanizsai intézmény átvilágítására ezen gyermekvédelmi eset kapcsán. Az audit eredményeit és javaslatait az intézmény és a fenntartó be fogja építeni további munkájába.

az intézményben a pedagógusok és vezetők számára gyermekvédelmi továbbképzést szerveznek ősszel, amelyben a jelzési kötelezettség gyakorlati alkalmazására, az összeférhetetlenségi helyzetek felismerésére és a krízishelyzetekben követendő azonnali protokollokra is figyelmet fordítanak.

a bizalom helyreállítása érdekében felajánlanak az óvodai közösség számára egy külső mediátor által vezetett resztoratív folyamatot, amelybe minden érintettet önkéntes alapon vonnak be.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hibáinkból tanulva a piarista iskolák a gyermekvédelem terén is példamutatóan működjenek, és a nagykanizsai piarista intézmény ismét a biztonság, a bizalom és a magas színvonalú nevelés helyszíne legyen” – zárta közleményét a Piarista Rend Magyar Tartománya.