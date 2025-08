Milliókért foglalkoztatott magyar influenszereket az MVM, a Maldív-szigeteken és Los Angelesben is készültek „mini-dokumentumfilmek”

MVM;Los Angeles;Szingapúr;Maldív-szigetek;Balásy Gyula;influenszer;

2025-08-05 07:55:00 CEST

A tartalmak gyártására Balásy Gyula cégével szerződött az állami társaság.

Ördög Nórát, Rákóczi Ferencet, Wossala Rozinát és több más influenszert is több millió forintért foglalkoztatott az elmúlt két évben a lakossági villamosenergia-piacon monopol helyzetben lévő Magyar Villamos Művek (MVM Zrt.). Az állami tulajdonú cég fizetési listáján tizennégy influenszer szerepelt 2023-ban és 2024-ben, akik többek közt a Maldív-szigeteken, Szingapúrban és Los Angelesben készítettek „mini-dokumentumfilmeket” közpénzből – írja a 24.hu.

A portál – azt követően, hogy közérdekű adatigényléssel fordult az MVM-hez – közölte, a társaság tájékoztatása szerint az MVM kizárólag tudományos, energetikai ismeretterjesztő, illetve CSR (társadalmi felelősségvállalási) témákban működött együtt influenszerekkel 2023-ban és 2024-ben.

A 2023-as MVM Future Talks tudományos talks show-hoz több influenszerrel is szerződtek, akik „edukációs posztot vagy kisfilmet” készítettek, amit saját felületeiken is megjelenítettek. A „Magyarország egyik legmeghatározóbb online tudományos eseményeként” beharangozott videókért az alábbi tartalomgyártóknak fizettek:

Abosi Barna – 1 449 275 forint,

Bazsó Gábor – 724 637 forint,

Magyarósi Csaba – 1 449 275 forint,

Ördög Nóra – 1 449 275 forint,

Osbáth Norbert (PamKutya) – 1 449 275 forint,

Till Attila – 724 637 forint,

Wossala Rozina – 1 449 275 forint.

A cikk szerint 2023-ban Magyarósit egy külön együttműködésen keresztül is pénzelték, több nemzetközi energetikai projektet mutatott be a saját YouTube-csatornáján, ennek költsége további kétmillió forint volt. Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető pedig az MVM Edison startup-versennyel kapcsolatban osztott meg tartalmat a saját felületén, amiért 322 ezer forintot kapott.

A hvg.hu összefoglalója szerint a portál azt is megtudta, hogy 2024-ben is folytatódott az MVM Future Talks, így újabb influenszerekkel szerződött a vállalat:

Wossala Rozina 1 615 000 forintot,

Schumacher Vanda 1 374 118 forintot,

Szirmai Gergely 1 300 000 forintot,

Ördög Nóra 1 150 000 forintot,

Abosi Barna 1 129 412 forintot,

Török Ábel 517 647 forintot,

míg Dezső Bence 301 176 forintot kapott ennek keretében.

Ebben az évben az MVM Edison startup-versenyben is közreműködtek, ezért a Diverzum 413 ezer, Gyarmati Fanni 1 239 000, Kapi Levente 3 080 000, Rákóczi Ferenc 3 923 500 forintot kapott.

A portál kiemelte, hogy az MVM Future Talks videó jóval többe kerülhettek az adófizetőknek, mint amennyit a cég eredetileg közölt a 24.hu-val, ugyanis

az említett influenszerek nagy része külföldi utakon forgatott. Wossala Rozina például Szingapúrban töltött el néhány napot, ahol a laborban készített húsokról kérdezett meg helyi szakértőket.

Őket egyébként a portál szerint online is meg lehetett volna kérdezni, ahogyan ezt egyébként tették a filmben szereplő összes magyar szakértővel és szereplővel.

A 24.hu második megkeresésére az MVM közölte, hogy

a 2023-as kampányban megvalósult hat epizódért összesen 110 millió forintot fizettek ki a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft.-nek a tartalmak gyártása és a vagyoni jogok átruházásának ellenértékeként, 2024-ben ez az összeg 56 699 260 forint volt.

Az állami társaság nem közölt információt az együttműködésekkor igénybe vett technikáról és a forgatások helyszíni körülményeiről, de arról sem, hogy a stábtagok milyen költségekkel számoltak a szállásfoglalásnál és az utazásnál. Arra hivatkozott, hogy az MVM nem rendelkezik ilyen információkkal, nem kezeli ezeket az adatokat, amiből a portál arra következtetett, hogy az MVM nem kért és kapott tételes elszámolást a Lounge Event Kft.-től arra vonatkozóan, a két év alatt elköltött 166 millió forintot hogyan használta fel a cég.