csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Kreml;helyszín;előkészítés;Donald Trump;

2025-08-07 11:23:00 CEST

A Kreml szerint már van megállapodás egy Trump–Putyin csúcstalálkozóról, akár napokon belül sort keríthetnek rá

Vlagyimir Putyin főtanácsadója csak kétoldalú találkozóról beszélt, Volodimir Zelenszkij bevonását nem említette. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.