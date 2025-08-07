csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Kreml;helyszín;előkészítés;Donald Trump;

Vlagyimir Putyin és Donald Trump 2019. június 28-án

A Kreml szerint már van megállapodás egy Trump–Putyin csúcstalálkozóról, akár napokon belül sort keríthetnek rá

Vlagyimir Putyin főtanácsadója csak kétoldalú találkozóról beszélt, Volodimir Zelenszkij bevonását nem említette. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnöknek a következő napokban esedékes találkozójáról. Az előkészítés megkezdődött – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség Jurij Usakov nyilatkozata nyomán. Az orosz elnök főtanácsadója azt is elmondta, hogy a tárgyalás helyszínéről is megállapodás született, de azt csak később hozzák nyilvánosságra.

Az amerikai fél javaslatára született elvi megállapodás kétoldalú – Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump közötti – legmagasabb szintű találkozóról a következő napokban – fogalmazott Juris Usakov, hozzátéve, hogy az előkészítés is közösen zajlik az orosz és az amerikai hatóságok részvételével.

Amint arról mi is beszámoltunk, a Reuters egy amerikai tisztviselő közlésére hivatkozva írt arról, hogy Donald Trump már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, miközben az Egyesült Államok folytatja a másodlagos szankciók bevezetésének előkészületeit, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.

„A népre fogok hallgatni, mert a néptől kaptam a megbízatásomat” – szögezte le.