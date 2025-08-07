A Kreml szerint már van megállapodás egy Trump–Putyin csúcstalálkozóról, akár napokon belül sort keríthetnek rá

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnöknek a következő napokban esedékes találkozójáról. Az előkészítés megkezdődött – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség Jurij Usakov nyilatkozata nyomán. Az orosz elnök főtanácsadója azt is elmondta, hogy a tárgyalás helyszínéről is megállapodás született, de azt csak később hozzák nyilvánosságra.
Az amerikai fél javaslatára született elvi megállapodás kétoldalú – Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump közötti – legmagasabb szintű találkozóról a következő napokban – fogalmazott Juris Usakov, hozzátéve, hogy az előkészítés is közösen zajlik az orosz és az amerikai hatóságok részvételével.
Amint arról mi is beszámoltunk, a Reuters egy amerikai tisztviselő közlésére hivatkozva írt arról, hogy Donald Trump már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, miközben az Egyesült Államok folytatja a másodlagos szankciók bevezetésének előkészületeit, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével.