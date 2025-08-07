Már jövő héten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-08-07 06:55:00 CEST

Az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez az orosz vezető és Volodimir Zelenszkij részvételével.

Donald Trump már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, miközben az Egyesült Államok folytatja a másodlagos szankciók bevezetésének előkészületeit, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében – írja egy amerikai tisztviselő közlésére hivatkozva a Reuters.

A lap megjegyzi, a személyes találkozó az első ilyen esemény lenne hivatalban lévő amerikai és orosz elnök között azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában Genfben találkozott Putyinnal.

A The New York Times arról számol be, hogy Trump szerdán, egy telefonbeszélgetés során európai vezetőknek azt mondta, szándékában áll találkozni Putyinnal, majd háromoldalú megbeszélést folytatni az orosz vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. „Jó esély van arra, hogy hamarosan lesz egy találkozó” – jelentette ki újságíróknak nyilatkozva.

Nem sokkal ezt megelőzően, szerdán Steve Witkoff amerikai különmegbízott találkozott Vlagyimir Putyinnal, erről Donald Trump a saját, Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott: „nagy előrelépést sikerült elérni”. Igaz, később megjegyezte, hogy az egyeztetésen nem történt áttörés.

Az amerikai elnök július végén jelentette be, hogy lerövidítette a határidőt, amit Oroszországnak ad a tűzszüneti megállapodás megkötésére. „Nincs ok várni, ha tudjuk, mi lesz a válasz” – jelentette ki, hozzátéve, ha nem lesz megállapodás, szankciók vagy másodlagos vámok kivetéséről dönthetnek. A Putyinnal tervezett találkozóval kapcsolatos kérdésre Trump akkor azt mondta, már nem igazán érdekli a beszélgetés.

A Reuters kedden több, a Kremlhez közel álló forrásra hivatkozva azt írta, Putyin nem hajlandó engedni Trump pénteken lejáró ultimátumának, továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszország teljes ellenőrzést szerezzen Ukrajna négy keleti és déli megyéje – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon – felett, és csak ezt követően nyitott a béketárgyalásokra. Úgy véli, hogy Oroszország jelenleg nyerésre áll, és a több mint három éve tartó konfliktus után szkeptikus az újabb amerikai szankciók hatékonyságát illetően.