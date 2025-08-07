Közel nyolc évtizede nem látott tűzvész pusztít Franciaországban

Franciaország;tűzvész;erdőtűz;erdőtüzek;

2025-08-07 13:22:00 CEST

A kedden keletkezett erdőtűzben másfél Párizsnyi terület égett le, a tűzoltók immár harmadik napja küzdenek, hogy megfékezzék a lángokat. Eddig egy halálos áldozatról tudni, többen eltűntek vagy megsérültek.

A tűzoltók immár harmadik napja küzdenek a Franciaországban pusztító erdőtűz megfékezéséért, amely eddig legalább egy halálos áldozatot követelt, és több tucat házat égetett porig. Mostanra másfél Párizsnyi terület vált a lángok martalékává, a helyi hatóságok szerint ez Franciaország legnagyobb tűzvésze 1949 óta – írja a Reuters.

A hírügynökség azt írja, a tűz kedden keletkezett a spanyol határtól körülbelül 100 km-re, a Földközi-tengertől nem messze, és gyorsan terjedni kezdett. Csütörtök délelőttig már több mint 16 ezer hektárnyi növényzet égett le, a helyi hatóságok szerint a tűzvésszel összefüggésben egy ember életét vesztette, három másikat eltűntként tartanak nyilván, ketten pedig – köztük egy tűzoltó – életveszélyesen megsérültek.

A tűzvészről videók is keringenek a közösségi médiában:

Terrifying footage, reminiscent of the LA wildfires, shows a massive blaze raging out of control in southern France's Aude region.



This is France’s largest wildfire since 1949, scorching an area larger than Paris, and destroying dozens of homes. pic.twitter.com/iHS39lq3Yl — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 6, 2025

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy „az ország minden erőforrását mozgósítják”, és a legnagyobb óvatosságra kérte az érintett lakosságot. A tűzoltók tájékoztatása szerint még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a tűzet, de remélik, hogy a nap folyamán sikerül megfékezni. A francia meteorológiai szolgálat újabb hőhullámra figyelmeztetett, amely pénteken kezdődik Franciaország déli részein, és több napig is eltarthat, így továbbra is nagy a tűzveszély.