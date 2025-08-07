Franciaország;tűzvész;erdőtűz;erdőtüzek;

Közel nyolc évtizede nem látott tűzvész pusztít Franciaországban

A kedden keletkezett erdőtűzben másfél Párizsnyi terület égett le, a tűzoltók immár harmadik napja küzdenek, hogy megfékezzék a lángokat. Eddig egy halálos áldozatról tudni, többen eltűntek vagy megsérültek. 

A tűzoltók immár harmadik napja küzdenek a Franciaországban pusztító erdőtűz megfékezéséért, amely eddig legalább egy halálos áldozatot követelt, és több tucat házat égetett porig. Mostanra másfél Párizsnyi terület vált a lángok martalékává, a helyi hatóságok szerint ez Franciaország legnagyobb tűzvésze 1949 óta – írja a Reuters

A hírügynökség azt írja, a tűz kedden keletkezett a spanyol határtól körülbelül 100 km-re, a Földközi-tengertől nem messze, és gyorsan terjedni kezdett. Csütörtök délelőttig már több mint 16 ezer hektárnyi növényzet égett le, a helyi hatóságok szerint a tűzvésszel összefüggésben egy ember életét vesztette, három másikat eltűntként tartanak nyilván, ketten pedig – köztük egy tűzoltó – életveszélyesen megsérültek.

A tűzvészről videók is keringenek a közösségi médiában: 

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy „az ország minden erőforrását mozgósítják”, és a legnagyobb óvatosságra kérte az érintett lakosságot. A tűzoltók tájékoztatása szerint még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a tűzet, de remélik, hogy a nap folyamán sikerül megfékezni. A francia meteorológiai szolgálat újabb hőhullámra figyelmeztetett, amely pénteken kezdődik Franciaország déli részein, és több napig is eltarthat, így továbbra is nagy a tűzveszély. 

