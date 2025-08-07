Oroszországi olajfinomítóban tettek kárt ukrán drónok

Ukrán drónok sikeresen megtámadták és megrongálták az Afipszkij olajfinomítót Délnyugat-Oroszországban, a krasznodari határterületen – közölte a The Kyiv Independent az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának csütörtöki jelentése alapján. A Telegramon azt írták, hogy augusztus 7-re virradóra tömeges dróntámadást indítottak nyomán jelentős tűz ütött ki egy gáz- és gázkondenzátum-feldolgozó műszaki egységben.
– Az olajfinomító a frontvonaltól nagyjából 200 kilométerre található, és stratégiai logisztikai központként szolgál az orosz csapatok által használt dízelüzemanyag és repülőgép-kerozin számára. Működése kulcsfontosságú Oroszország gazdasága szempontjából is: évente 6,25 millió tonna olajat dolgoznak fel, ami Oroszország teljes olajfinomítási termelésének 2,1 százaléka – közölte a vezérkari hivatal.
Oroszország inváziójának kezdete óta az olajipari komplexumot többször is célba vették az ukránok. Most a hadsereg közölte, hogy drónokat használtak, és számos más fontos létesítményt is megtámadtak. A Veniamin Kondratyev, a regionális kormányzó azt állította, hogy a közeli Szlavjanszk-na-Kubany településen egy férfi megsérült a lehulló drón törmelékének következtében, az Astra független hírportál helyi lakosokra hivatkozva egy lángoló katonai létesítményről is beszámolt. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy az éjszaka folyamán összesen 82 drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett, így Volgográd megye vasútvonalánál.