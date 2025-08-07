Oroszország;olajfinomító;füst;lángok;ukrán hadsereg;dróntámadások;orosz-ukrán háború;

2025-08-07 14:23:00 CEST

Oroszországi olajfinomítóban tettek kárt ukrán drónok

Az ukrán hadsereg szerint sorozaton dróntámadásaikkal kulcsfontosságú orosz létesítményeket is megrongáltak. Az oroszok azt állítják, az éjjel 82 pilóta nélküli harci eszközt lőttek le.