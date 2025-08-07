Felpörgetik a deportálásokat az Egyesült Államokban

Florida;Mexikó;Egyesült Államok;Kalifornia;Texas;illegális bevándorlás;Donald Trump;Republikánus Párt;Indiana;

2025-08-07 18:29:00 CEST

A Trump-adminisztráció országos deportálási műveletének keretében belbiztonsági minisztérium (DHS) a floridai Everglades mocsár után Indiana államban is gyűjtőtábort létesít az elfogott illegális bevándorlók számára, amelyet az Alligator Alcatraz után szintén becenevet visel majd.

A Speedway Slammer (Versenypálya Kóter) alliteráló név utalás az államban található nemzetközi hírű, autóverseny pályára, amely mindössze 120 kilométerre fekszik az épülő tábortól. Kristi Noem belbiztonsági miniszter kedden jelentette be, hogy a létesítmény 1000 férőhellyel bővíti az országos deportálások szolgálatába állított állami börtönök, kerületi fogdák és gyűjtőtáborok összesített befogadóképességét. Noem megismételte a Trump-kormány illegális bevándorlókkal kapcsolatos mantraszerű érvelését is, miszerint „ha illegálisan tartózkodsz Amerikában, akkor az indianai Speedway Slammer-ben találhatod magad”. A minisztérium X-es közösségi oldalán még egy mesterséges intelligencia által létrehozott fotót is megosztott, amelyen egy elsuhanó versenyautón a szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) betűi vannak felfestve. A miniszter asszony azt is elismételte a Fehér Ház álláspontját, miszerint az új táborba is a „legrosszabbak közül is a legrosszabbak” kerülnek majd.

Az állam republikánus vezetése is segíti a szövetségi tervet. Mike Braun kormányzó elkötelezett Trump-párti politikus, egy januárban aláírt kormányzói rendeletben a bevándorlási hivatallal való teljes körű együttműködésre utasította az állam rendőri erőit. Ezen kívül a szövetségi és állami erők azon is dolgoznak, hogy az állam központi katonai bázisát, a Camp Atterburyt ideiglenes gyűjtőtáborrá alakítsák át. Indiana átfogó módon és együttműködő szellemben áll az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez és élen jár majd a többi állam között, mondta a kormányzó.

Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Az amerikai Cato Institute nevű libertariánus agytröszt a múlt hónapban közölt egy összesítést az eddig történt letartóztatottak bűnözői múltjáról. A június 14-ig előállított személyek 65 százalékának (mintegy 204 ezer fő) semmilyen priusza nem volt. A többi lefogott illegális bevándorló különböző súlyú cselekményekért felelős, ám árulkodó adat, hogy csupán 7 százalékukhoz köthető erőszakos bűncselekmény, további 7 százalékuk közlekedési szabálysértést követett el.

A CNN arra is fényt derített, hogy az ICE egységei változó stratégiát követnek a a papírok nélküli személyek előállításánál a demokrata és republikánus többségű államokban. A Trumpra szavazó államokban jellemzően a helyi börtönökből és fogdákból viszik el az illegális bevándorlókat, míg a demokrata érzelmű államokban többségben vannak a vendéglátóhelyeket, építkezéseket, autómosókat célzó rajtaütések, amelyek heves tiltakozást váltanak ki a helyiekben. Ilyenek voltak a júniusban Los Angelesben történt utcai zavargások, amelyek a belvárosi Compton és Paramount negyedében zajlottak le és Trump elnök a rendbontás felszámolására a kaliforniai Nemzeti Gárda, sőt a hadsereg alakulatait is helyszínre vezényelte.

Stephen Miller, a Trump-adminisztráció helyettes-kabinetfőnöke és a tömeges deportálások szellemi atyja májusban az ICE egységei előtt úgy fogalmazott, hogy napi 3 ezer főre kell növelni az előállítások számát, amely az eredetileg meghatározott napi ezer kvóta háromszorosát jelenti. A republikánus többségű kongresszus által elfogadott monstre adócsökkentési törvénycsomag egyik jelentős tétele volt az ICE költségvetésének felduzzasztása. A törvény 2028-ig 175 milliárd dolláros finanszírozásban részesül, amellyel a legnagyobb büdzséből gazdálkodó fegyveres szervezet lesz az USA-ban, de összehasonlításképpen az USA-t és Kínát leszámítva minden más ország éves védelmi költségeit is lepipálja majd. A pénzeső mellé egy lehetetlennek tűnő küldetés is tartozik: Miller szerint szervezetnek el kell érnie az évi 1 millió deportált személyről szóló célszámot.

A CBS News gyűjtése alapján az elfogások legnagyobb része (23 százaléka) Texasban történt, ezt követi Florida és Kalifornia állam. Ez nem meglepő, hiszen Texas állam több mint 2000 kilométeres szárazföldi határon osztozik Mexikóval, ugyanez a szám Kalifornia esetében közel 230 kilométer. Az itt elterülő sivatagban és hegyvidéki terepen észrevétlenek tudnak maradni mexikói karteleknek dolgozó embercsempészek. Ennek megfékezését is célozza az említett törvénycsomagban szereplő 46 milliárd dolláros forrás, amely határfal további építését, valamint mesterséges intelligenciát is használó kamera és drónrendszereket telepítését teszi majd lehetővé.