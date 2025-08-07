Donald Trump illegális bevándorlókat kizáró népszámlálást rendelt el

népszámlálás;Egyesült Államok;illegális bevándorlás;Donald Trump;illegális bevándorlók;

2025-08-07 17:45:00 CEST

Az amerikai elnök arra utasította a lakossági statisztikáért felelős kereskedelmi minisztériumot, hogy kezdje meg a dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlókat kihagyó új népszámlálás előkészítését.

Az illegális bevándorlókat kihagyó népszámlálást rendelt el az Egyesült Államokban Donald Trump csütörtökön – írta az MTI.

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán (Truth Social) közölte, arra utasította a lakossági statisztikáért felelős kereskedelmi minisztériumot, hogy azonnal kezdje meg az új adatgyűjtés előkészítését. Trump hangsúlyozta, nagy fokú pontosságot vár el a felméréstől, amelybe azok nem számolhatók bele, akik illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban.

A New York Times cikke szerint az új népszámlálás jelentős eltérést jelentene az alkotmányban előírt, tíz évente megrendezendő eljárástól. A népszámlálás történelmileg minden egyes amerikai állampolgárt számba vett, függetlenül bevándorlási státuszától, ami segít meghatározni a kongresszusi képviselői helyek elosztását és a szövetségi kormány által az egyes államoknak juttatott több milliárd dolláros támogatások összegét.