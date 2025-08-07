Ukrajna azt állítja, vizsgálják Sebestyén József halálának körülményeit

Ukrajna;vizsgálat;nyomozás;

2025-08-07 16:00:00 CEST

Kitartanak amellett, hogy a férfit nem a toborzótisztek ölték meg.

Nem felelnek meg a valóságnak azok az információk, amelyek szerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) elutasította volna a Sebestyén József halálának körülményeit feltáró vizsgálatot – közölte a szervezet egy csütörtöki Telegram-posztban.

Mint korábban mi is írtunk róla, szerdán a külgazdasági és külügyminiszter a Fidesz-frakció podcastműsorában arról beszélt, hogy az ukrán hatóságok megtagadták az eljárás megindítását. Szijjártó Péter szerint ezzel gyakorlatilag elismerték, hogy „Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével is járó kényszersorozás egy államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat.” Korábban Sebestyén József családja a Magyar Nemzetnek nyilatkozott arról, hogy az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indított nyomozást a történtek feltárására.

A hatóság tájékoztatása szerint július elején a Kárpátaljai Különleges Katonai Ügyészség büntetőeljárást indított a Büntető Törvénykönyv 426-1. cikkének 5. bekezdése alapján, amely katonai vezető által elkövetett hatalommal vagy hivatalos jogkörrel való visszaélés gyanújára vonatkozik. Az ügy kivizsgálására a DBR Lembergi Területi Igazgatóságának egysége kapott megbízást.

Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy Sebestyén Józsefet 2025. június 14-én hívták be katonai szolgálatra Munkácson. Ugyanezen a napon orvosi alkalmassági vizsgálaton vett részt az Ungvári Toborzó- és Szociális Támogató Központban, ahol szolgálatra alkalmasnak nyilvánították, egészségügyi panaszt nem jelzett.

Nem sokkal később a katonai egységnél, június 18-án engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, majd másnap önként jelentkezett a Beregszászi Megyei Pszichiátriai Kórházban. Ott arról számolt be, hogy rosszul érzi magát, erős fejfájása van, illetve – saját elmondása szerint – fejsérülést szenvedett, és agyrázkódásra gyanakodott. Még aznap mentőautóval átszállították a Beregszászi Járási Kórházba, de az orvosok nem találtak nála súlyosabb sérülést.

Június 24-én saját beleegyezésével áthelyezték a beregszászi pszichiátriai intézménybe. Július 7-én a rendőrség bejelentést kapott, hogy Sebestyén József a kórházban elhunyt. A helyszíni vizsgálat és a holttest szemléje során nem találtak erőszakos halálra vagy testi sérülésre utaló jeleket. A nyomozás során igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot végeztek, tanúkat hallgattak meg, köztük katonákat és orvosokat is. Az orvosszakértői jelentés szintén nem tárt fel erőszakos halálra utaló nyomokat.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van – zárul a közlemény.