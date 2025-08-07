Lázár János szerint meglesz a megígért ezer új autóbusz

Lázár János;Volánbusz;járműbeszerzés;autóbuszok;magyar gyártás;

2025-08-07 15:55:00 CEST

Ha nem megy a vasút, legalább a Volán flottája fiatalodhat.

Célegyenesben az elmúlt 50 év legnagyobb autóbusz-fiatalítási programja – hirdette csütörtök délutáni Facebook-posztjában Lázár János. Bejelentése szerint építési és közlekedési miniszteri vállalása, hogy ezer új buszt állítanak forgalomba, teljesülni fog. – 131 jármű már megvan, most pedig eredményesen zárult a további 869 darab autóbusz beszerzési eljárása – tette hozzá.

A tárcavezető szerint mind az 1000 új jármű magyar cég gyártósoráról gördül le, ugyanis az eljárás nyerteseként az újabb autóbuszokat is a hazai Kravtex-Kühne Csoport szállíthatja a MÁV-csoportnak. Mint írta, a 76,5 milliárd forintos fejlesztéssel a Volán teljes flottájának 20 százaléka újul meg, és szerinte ezután az országban hamarosan már csak klímás buszok szállítják majd az utasokat.

– A MÁV-csoporté lesz Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatást végző autóbuszflottája – büszkélkedett Lázár János, akinek azért sokkal több oka nem nagyon lehet az örömre. Éppen egy hónapja történt, amikor a Balatoni vonalon, a Keszthelyről induló Fenyves expresszvonatot egy hatvanas években gyártott retróbusz pótolta, de Szombathely és a Déli pályaudvar között is egy hetvenes évekbeli Ikarus közlekedni.