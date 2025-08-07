Bosszúhadjárat indult a sztrájkoló operaházi dolgozók ellen a szakszervezetek szerint

sztrájk;elbocsátások;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete;Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete;

2025-08-07 16:16:00 CEST

Az érdekképviseletek szerint Ókovács Szilveszter utasítására olyan személyeket bocsátottak el, akik szakszervezeti tagok, és aktív szerepet vállaltak a tavaly márciusi sztrájkban, a főigazgató „embertelen és kirekesztő döntéseket hozott”.

„Elképesztő bosszúhadjárat indult a sztrájkoló operaházi dolgozók ellen, ami a Magyar Állami Operaháznál képviselettel rendelkező szakszervezetek azonnali beavatkozását követelte” – olvasható a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének közös, lapunkhoz eljuttatott csütörtöki közleményében.

Az érdekképviseletek szerint „a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter, ismét olyan embertelen és kirekesztő döntéseket hozott, amelyek nemcsak a jogállamiság elveivel, de a méltóságon alapuló munkaviszony fogalmával is összeegyeztethetetlenek”.

Hozzátették, leghatározottabban elítélik ezen döntéseket, „amelyek ürügyként használják a 2025. július 8-án kötött megállapodást, amelyet az Operaház főigazgató-helyettese, és általunk került aláírásra”. Azt írták, erre hivatkozva július 16-án, a főigazgató utasítására az Operaház munkatársai közül olyan személyeket bocsátottak el, akik szakszervezeti tagok, és aktív szerepet vállaltak a 2024. márciusi sztrájkban, választott szakszervezeti tisztségviselők, vagy egyéb választott megbízatást látnak el.

„Az elbocsátások nem a gazdasági racionalitásról szólnak, hanem kizárólag a megfélemlítés és bosszú eszközének tekinthetők, hiszen az elbocsátottak között az aktív szakszervezeti tagok jelentős arányban felülreprezentáltak, valamint a munkáltató kísérletet tett a vele munkaviszonyban álló, összes, vezető tisztségviselő elbocsátására.”

A közleményben példákat is hoztak a „megtorlásra”. Azt írták, elbocsátottak egy 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művészt, aki aktívan részt vett a sztrájkban és nyilvánosan felszólalt a zenekart érintő, művészeti és szakmai anomáliák megszüntetése érdekében. De elküldtek egy háromgyermekes, szakszervezeti tag családapát is, aki elismert művész és egyetemi oktató. Továbbá megváltak egy kétgyermekes szólamvezető zenésztől is, aki „nemcsak a sztrájkban, hanem előtte a főigazgatói pályázatok elbírálása során a Társulat többségi véleményét képviselve, nyíltan a jelenlegi főigazgató ismételt kinevezése ellen felszólalt, és a főigazgató már a tavalyi sztrájk alatt kirúgással fenyegette, melyet bosszúból most meg is cselekedett”.

Az érdekképviseletek álláspontja szerint a Ókovács Szilveszter ezen intézkedéseivel megsértette a július 8-i megállapodást, aláássa a szakszervezeti jogokat, és „a munkavállalók megfélemlítésével, hallgatásra és behódolásra kényszerítve támadja az Magyar Állami Operaház Társulatát”. Hozzáteszik, a főigazgató döntései „nemcsak emberi sorsokat, hanem a nemzeti kulturális intézmény hitelességét is veszélyeztetik”.

A közlemény szerint több százezer forintos perköltség előzetes megfizetésével számolhatnak azok, akik az elbocsátásuk miatt bírósághoz fordulnak, és az esetleges pervesztés esetén akár milliós nagyságrendű perköltséget is meg kéne fizetniük.

A szakszervezetek követelik:

a megtorló elbocsátások azonnali visszavonását,

a kollektív szerződés maradéktalan betartását,