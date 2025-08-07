Románia;felfüggesztés;polgármester;Marosvásárhely;büntetőeljárás;visszatérés;korrupciógyanú;lejárat;

Eltiltása után visszatért hivatalába Marosvásárhely polgármestere

Lejárt ugyanis az a 120 napos eltiltás, amit a román korrupcióellenes ügyészség indítványára a bíróság rendelt el az erdélyi város polgármesterével szemben.

Jó újra itt lenni. Jó újra önökkel lenni – kommentálta Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Facebook-oldalán, hogy szerda éjfélkor lejárt a 120 napos eltiltása, és csütörtöktől ismét teljes felelősséggel láthatja el a feladatait – írja a Transtelex. Soós kétszer 60 napos eltiltás után térhetett vissza a hivatalába, amit az ellene indított büntetőeljárásokkal kapcsolatban a romániai Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) rendelt el.

A polgármestert a DNA nem nyilvános információk illetéktelen felhasználásával, illetve ilyen cselekményre való felbujtással gyanúsították meg. Konkrétan azzal, hogy jogtalanul kérte ki egy, a háza körül rendszeresen parkoló autó tulajdonosának adatait. Továbbá tavaly decemberben vesztegetés gyanújával is büntetőeljárás indult Soós Zoltán ellen.

A polgármesteri feladatokat távollétében ideiglenesen Kovács Mihály Levente alpolgármester látta el. Bár az eljárások még tartanak, a polgármester posztjában megköszönte mindenkinek „aki kitartott, dolgozott, hitt”. Ahogy mondta, a közös munka nem állt meg, és most még nagyobb lendülettel folytatják a városépítést. Még azt is hozzátette, hogy szerinte „az igazság győzött, az igazság napvilágra került”.

