2025-08-07 17:37:00 CEST

Eltiltása után visszatért hivatalába Marosvásárhely polgármestere

Lejárt ugyanis az a 120 napos eltiltás, amit a román korrupcióellenes ügyészség indítványára a bíróság rendelt el az erdélyi város polgármesterével szemben.