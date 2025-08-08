A színpadon kimondták, hogy „Gondolom, nem gyalog”, a közönség azonnal tapsolni kezdett

Városmajori Szabadtéri színpad;

2025-08-08 13:27:00 CEST

A szolnoki Sweet Charity a Városmajorban Béres Attila rendezésében egy olyan mese, amelynek a tanulságai igencsak komolyak.

Bíró Panka Dominika belép a Városmajori Szabadtéri Színpad nézőterére, mint Charity Masina Valentina örömlány és belekezd a történetébe. Megnyerő lénye, vagánysága, humora azonnal kíváncsivá teszi a publikumot. Később még kokettál is, a nézők némelyike kezébe veheti a melltartóját, vagy a bugyiját. Így kezdődik a Szolnoki Szigligeti Színház nyári vendégjátéka a csaknem teltházat vonzó Sweet Charity című musicallel a budai szabadtéri játszóhelyen. A díszlet és jelmeztervező Erős Hanna hozza a kötelező musicalmilliőt. A zenekari árokban kissé elbújtatva a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tagjai játszottak, a zenei vezető Rimóczi Mónika karmester dirigálásával. Néhol erőteljes, bár inkább szintén a kötelező kategóriába sorolható Szüts Rita koreográfiája. A Neil Simon, Cy Coleman és Dorothy Fields által jegyzett mű sztorija nem bonyolult. A prostituált sorban tevékenykedő fiatal lány ki szeretne lépni a kuplerájból és boldog akar lenni. Ezért lehetőség szerint meg is tesz mindent, csakhogy „a szerencse szomorú szeszélye” mindig visszarántja őt a szigorú valóságból az álmok birodalmába. Béres Attila rendező nálunk szakértőjévé vált a zenés darabok színrevitelének, ezt a produkciót is profin összerakta. Az alkotótársai, elsősorban a dramaturg Vörös Róbert és a dalszövegeket jegyző Varró Dániel segítette abban, hogy friss legyen ez a színpadi verzió. Nem csak hogy friss lett, hanem még aktualitásra is futotta, nyíltszíni tapssal honorálta a közönség, hogy bekerült a nemrég elhíresült fél mondat: a „Gondolom, nem gyalog”.

A szöveg azonban egyáltalán nem erőlteti az aktuálpolitikát, egyszerűen az alaptörténetet meséli el, azt, hogy aki belesodródik egy számára méltatlan élethelyzetbe, egyáltalán nem biztos, hogy ki tud onnan törni, legfeljebb vágyik rá. Ha valaki színreviszi a Sweet Charity-t, nem árt ha van egy tehetséges címszereplője. Bíró Panka Dominika mindenképp ebbe a kategóriába tartozik. Neki elhisszük ezt a mesét, elnézzük azt, hogy az álomvilágában ringatózik, miközben az élet ennél sokkal szigorúbb és gátlástalanabb szabályok szerint működik. Mindig hangoztatja, hogy szerelmes, miközben a valóság szerint az éjszakai testi adakozásából kénytelen élni. Amikor úgy gondolja, hogy megtalálta az igazit, akkor pedig végképp csalódnia kell. A Dósa Mátyás által kedvesen és esendően megformált Oscar Lindquist ugyanis bár megígérte, de mégsem tudja megbocsátani Sweet Charity bűnös múltját. Megmenti saját magát a lánytól, azzal nem törődve, hogy ez a lány a végzetét jelenti. Barabás Botond, a szolnoki teátrum igazgatója, humorosan és önreflexíven játssza a híres filmsztárt, különösen nevettető, amikor ironikusan rivalizál az ágya fölötti hatalmas közös képen látható George Clooney-val és Robert De Neróval. Zelei Gábor hittérítője igencsak ismerős figura.

A végén Sweet Charity a túlvilágon összetalálkozik az angyallá lett „mammával”, ott már lehetnek együtt szabadok.

Info: Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy Fields: Sweet Charity. A Szolnoki Szigligeti Színház vendégjátéka a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Rendező: Béres Attila