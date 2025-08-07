2-1-es vereséget szenvedett Svédországban a győri ETO FC

foci;labdarúgás;selejtező;Győri ETO FC;Konferencia-liga;

2025-08-07 22:00:00 CEST

Nem reménytelen helyzetből várhatják a visszavágót.

A Győr 2–1-re kikapott csütörtökön a svéd AIK Stockholm vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A zöld-fehérek időnként fölényben futballoztak, mégis a hazai csapat szerzett kétgólos vezetést az első félidőben. Előbb a korábban Mezőkövesden is játszó bosnyák Dino Besirovic a 7. percben, majd a koszovói Bersant Celina volt eredményes a 21. percben.

Térfélcserét követően a kétgólos vezetés birtokában visszahúzódott a stockholmi gárda, átengedte a területet ellenfelének. A Győr próbálkozott is rendületlenül, és bár kecsegtető támadásokat vezetett, a lövések továbbra is pontatlanok voltak, vagy elakadtak a blokkokban. A svédek elsősorban pontrúgásokból és elvétve gyors kontrákból veszélyeztettek, de kevés sikerrel. A magyar együttes a 78. percben Vitális Milán 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel szépített.

A győriek nem elégedtek meg ennyivel, tovább küzdöttek az egyenlítésért, de az már nem jött össze a lefújásig, így ugyan hátrányból várják a hazai visszavágót, de korántsem reménytelen helyzetből. Ez annak is köszönhető, hogy a hosszabbításban a hátvéd Csinger óriásit mentett a ziccerben kilépő svéd csatárral szemben.

A hazaiaknál a magyar légiós, Csongvai Áron végig a pályán volt.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Győrben. A párharc győztese a kvalifikáció utolsó fordulójában a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien és a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United összecsapásának továbbjutójával találkozik.