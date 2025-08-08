Két katonáját gyászolja a Magyar Honvédség

Magyar Honvédség;gyász;Honvédelmi Minisztérium;

2025-08-08 21:46:00 CEST

Egyikük az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot, a másik egy magyarországi menetgyakorlat során lett rosszul.

2025. augusztus 5-én egy magyar főtörzsőrmester halt meg, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

2025. augusztus 7-én, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel megőrizzük - zárul a közlemény.