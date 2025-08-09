Továbbra sem működik az EESZT, akadozik a központi időpontfoglaló

magyarorszag.hu;EESZT;időpontfoglalás;

2025-08-09 12:03:00 CEST

De a magyarorszag.hu is hibát jelzett szombaton.

Szombat reggelre sem oldódott meg a probléma, hibát jelez az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), a központi időpontfoglaló és a magyarorszag.hu is – vette észre a Telex.

Pénteken elsőként a hvg.hu számolt be arról, hogy valami nem stimmel ezeknél az oldalaknál, egyik sem működött. A portálnak nyilatkozó patikusok egyike sem tudta megmondani, hogy mikorra állhat helyre a rendszer, pénteken volt, hogy kizárólag kézzel írott vényeket lehetett használni.

Az Energiaügyi Minisztérium tegnap a hvg.hu-nak azt írta: „A kora délutáni órákban, 13:30-tól kezdődően számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások tapasztalhatók. Az eset érinti többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatást, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást, a 1818 Kormányzati ügyfélvonalat, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér szolgáltatást. A hiba elhárításán folyamatosan dolgoznak a kollégáink, a kellemetlenségekért elnézést kérünk.”

Szombat délelőtt, cikkünk megjelenése előtt a központi időpontfoglaló működött, de az EESZT nem, ott az áll: „Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel az e-egeszsegugy.gov. hu oldalt.”