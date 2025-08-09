Demokratikus Koalíció: Dobrev Klára elérte, hogy a a gyászoló családoknak ne kelljen visszafizetni a babaváró hitelt

Magyar Bankszövetség;DK;Varga Ferenc;Dobrev Klára;babaváró hitel;

2025-08-09 18:05:00 CEST

Az ellenzéki párt elnökét a Bankszövetség tájékoztatta erről.

Dobrev Klára sajtótájékoztatót tartott, amelyen felidézte annak a két párnak a történetét, akik felvették a babaváró hitelt, majd tragikus körülmények között meghalt a házastársuk, és még gyászolni sem volt idejük, a bankok könyörtelenül követelték rajtuk a törlesztőrészletet. A DK elnöke elmondta: nem hagyta magát „lerázni”, nem hagyta annyiban mindaddig, amíg sikerült elérni, hogy a két párnak ne kelljen visszafizetnie ezt a hitelt. Arra is törekedett, hogy a többi, esetleg hasonló családi tragédiát átélő szülők is mentesüljenek ez alól.

Először levelet írt az államtitkárnak, aki szokás szerint lesöpörte az asztalról a javaslatot, majd Varga Ferenc országgyűlési képviselő nyújtott be határozati javaslatot arról, hogy a bankok a gyászoló családok kizsigerelésével ne folytathassák a profithajhászást még akkor is, ha az adós elhalálozik. Vagy legalább annyit szerettek volna elérni, hogy a babaváró hitel visszafizetését méltányosságból el lehessen engedni, ha a házaspár egyik tagja meghal – és az állam vállaljon ilyenkor készfizető kezességet a hitel teljes összegére.

A Fidesz ezt ia javaslatot is lesöpörte, ekkor a DK elnöke levelet írt a bankok vezetőinek, a Bankszövetség elnökének, a Biztosítók Szövetségének is – és végül elérte a célját.

A Bankszövetséggel való találkozóján arról tájékoztatták Dobrev Klárát, hogy végül ha az állam nem is, de maguk a pénzintézetek létrehoztak 600 milliós alapot, amit egyébként már régebb óta ígértek, és amely fedezetet nyújt arra, hogy a gyászoló családoknak ne kelljen visszafizetniük a hitelt – a családi tragédia árnyékában legalább emiatt e legyen még nehezebb az életük.

Az ellenzéki politikus végül hozzátette: nem fogja hagyni, hogy bármilyen célból igazságtalanul megkárosítsanak gyászoló embereket.