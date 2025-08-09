A Ruszwurm nélkül sérülhet az országimázs

bezárás;országimázs;Ruszwurm Cukrászda;

2025-08-09 15:54:00 CEST

Péntek reggel hét órakor végrehajtók jelentek meg a budai várban található Korona kávéháznál, amely korábban a Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájaként működött. A Dísz téri épület előtt a dolgozók süteményeket és mécseseket helyeztek el, sírva búcsúztak egymástól. A bejárathoz Orbán Viktor kormányfőt és Nagy Gábor Tamás korábbi polgármestert ábrázoló képet tettek ki.

Írtunk róla, hogy a Budavári Önkormányzat szerdán már birtokba vette a Ruszwurm által használt ingatlanokat. Szamos Miklós, a Korona és a Ruszwurm tulajdonosa az utóbbi cukrászda bezárása után szív­infarktusban elhunyt.

A történet 2011-ben kezdődött. Az I. kerületi, a fideszes Nagy Gábor Tamás vezette önkormányzat arról értesítette a cukrászda tulajdonosát, hogy a Ruszwurm által használt helyiségekért akkor fizetett havi 99 460 forintos bérleti díjat 604 713 forintra emelték, de megelégednek a felével is, ha a határozatlan idejű bérleti szerződést 5 éves határozott idejű bérleti konstrukcióvá alakítják át.

Rögtön azt is hozzátették, ha a cég nem fogadja el a javaslatot, akkor „megvizsgálják a jogviszony megszüntetésének lehetőségét”.

Hasonló tartalmú levél érkezett a Korona esetében is, csak ott a havi 119 750 forint helyett 1 976 830 forintra emelkedett volna a bérleti díj.

Szamos Miklós cégtulajdonos válaszában felhívta a polgármester figyelmét, hogy a két cukrászda az országimázs része, az új, sokszorosára emelt bérleti díj kitermelhetetlen.

Az önkormányzat ezután többször felmondta a bérleti szerződést, pereket kezdeményezett és nyert, a bíróság elrendelte a végrehajtást. A cég azonban nem költözött ki. Az új polgármester, az ellenzéki V. Naszály Márta idején is puskaporos volt a viszony az önkormányzat és a tulajdonos között. A kerület új vezetője 2019-ben feljelentette Szamost rágalmazás miatt, mivel a tulajdonos azt állította, hogy a polgármester anyagi támogatás fejében ajánlott volna segítséget neki. Kizárólag jobboldali képviselőkből vizsgálóbizottság is alakult az ügyben.

A hosszan tartó jogvita végére már az új, fideszes polgármester tett pontot. Böröcz László az Indexnek ezt azzal indokolta: a cukrászda megmentésére két megoldási javaslatot is felkínált, amelyekkel nem kívántak élni. Szerinte az önkormányzatnak törvényi kötelessége volt az ingatlanokat birtokba venni.