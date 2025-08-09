Újra nekiment Pogány Indulónak a fideszes drogügyi kormánybiztos, Horváth László

Fidesz;koncert;kormánybiztos;Horváth László;droghasználat;kábítószer-kereskedelem;Pogány Induló;

2025-08-09 18:52:00 CEST

Az Orbán-kormány kábítószerellenes politikusa tudatos drogpromóciónak nevezte a zenész egyik általa akaratlanul is népszerűsített összekötő szövegét, amikor a Sziget Fesztiválon – már nem először – megkérdezte a közönségétől, hogy szívtak-e aznap rendesen.

Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben: ki az, aki a drogkereskedőknek épít piacot, miközben ezzel jól is keres – közölte Horváth László egy általa közzétettFacebook-videón, amelyen nem más, mint a Pogány Induló néven ismertté vált Szirmai Marcell látható a 2025-ös Sziget Fesztivál Nagyszínpadán. – Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és megkérdezem, akkor őszintén válaszoljatok: Szívtatok ma rendesen? – szegezte sokadik koncertjén a rajongóinak, ami miatt a Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos újra és újra kiakad.

Más pályán játszunk, más a célunk: a mi feladatunk a kábítószer-kereskedelem felszámolása, és nagyon szomorú, hogy az ő céljuk ezzel épp ellentétes. A jól fizető showbiznisz része a tudatos drogpromóció, ez tegnap is kiderült. Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk – fenyegetőzött ismét Horváth László.

A kormánybiztos pénteken is posztolt már jó előre ugyanebben a témában. Akkor azt írta, hogy szerinte a színpadon szereplők felelőssége, a népszerű klipekben mutatott életvitel kapcsán kialakult társadalmi vita megjelenése már előrelépés: az eddigi félrenézés és szemethunyás időszakát lezárták. Azt, hogy pontosan mit jelent, nem részletezte, de ahogy fogalmazott, köszönet illet minden előadót, aki belátja, hogy a példaképként, rajongás alanyaként milyen jelentős szerepe van egy gyermek, egy fiatal értékrendjének alakításában.

Sosem késő, a felelős példamutatás lehetősége mindenki számára nyitott – tette hozzá a fideszes politikus, de egy kommentelő kendőzetlenül megkérdezte tőle, hogy a példamutató Dopeman lesz-e, aki a nevében is drogterjesztő.

Horváth Lászónak ez már a sokadik fenyegetőzése Pogány Indulóval szemben, de korábban, ahogy arról lapunk is beszámolt, éppen egyik párttársa tette helyre, amikor be akarta tiltatni a rapper gyulai koncertjét. Görgényi Ernő azt üzente vissaz neki: „Azt pedig különösen károsnak tartom, hogy ha egy kormánybiztos elítél egy zenei előadót, mert ezzel legfeljebb az előadó népszerűségét tudja növelni. Vagy ez lenne a titkos cél?”