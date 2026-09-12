Újra nekiment Pogány Indulónak a fideszes drogügyi kormánybiztos, Horváth László

Az Orbán-kormány kábítószerellenes politikusa tudatos drogpromóciónak nevezte a zenész egyik általa akaratlanul is népszerűsített összekötő szövegét, amikor a Sziget Fesztiválon – már nem először – megkérdezte a közönségétől, hogy szívtak-e aznap rendesen.