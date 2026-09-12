A főpolgármester reagált a kormányzati sajtótájékoztatón elhangzottakra.
Az Orbán-kormány kábítószerellenes politikusa tudatos drogpromóciónak nevezte a zenész egyik általa akaratlanul is népszerűsített összekötő szövegét, amikor a Sziget Fesztiválon – már nem először – megkérdezte a közönségétől, hogy szívtak-e aznap rendesen.
Úgy tűnik, Magyarországon lassan a kábítószer megítélése is a pártpolitika függvénye lesz.
Ezt a kormánypárti szavazók 81 százaléka is így látja – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített kutatásából.
A szerhasználat változik, a szintetikus anyagok kíméletlenül tarolnak.
A tűcsere program lehet-e megoldás a drogfogyasztás visszaszorítására?